Sources – Les Blazers protesteront contre la défaite contre le Thunder après un jeu « frustrant »

Les Portland Trail Blazers déposent une protestation auprès de la NBA pour contester le résultat de leur défaite 111-109 contre le Thunder d’Oklahoma City mardi soir, ont indiqué des sources à ESPN.

Les Blazers soutiennent que l’entraîneur Chauncey Billups – avec une avance de 109-108 – demandait clairement un temps mort sur la touche avant qu’un arbitre ne siffle un double dribble sur le garde Malcolm Brogdon à 15,1 secondes de la fin du quatrième quart-temps à Oklahoma City.

En réponse, Billups a réagi avec colère à ce qu’il pensait être un échec à honorer sa demande de temps mort. Il a été victime de deux fautes techniques – dont une seconde après avoir marché sur le terrain pour discuter – et expulsé dans les dernières secondes du match.

“Nous avons des temps morts”, a déclaré Billups par la suite. “Les arbitres sont généralement préparés à cela, vous savez, à cette situation, à cette situation. Je suis sur un demi-terrain et j’essaie d’appeler un temps mort. C’est juste frustrant. Mes gars ont joué trop fort pour ça. C’est un jeu frustrant.”

Choix de l’éditeur

Selon une interview avec un rapport de billard, le chef d’équipe Bill Kennedy a déclaré que Billups n’avait pas obtenu de temps mort parce que l’arbitre était concentré sur le jeu devant lui, ce qui rendait “difficile” pour lui d’entendre et de voir la demande de Billups.

“L’arbitre en position de fente arbitrait l’équipe double qui se trouvait juste devant lui, ce qui rend difficile pour le numéro un d’entendre et pour le numéro deux de voir un entraîneur demander un temps mort derrière lui”, a déclaré Kennedy. “On lui apprend à arbitrer le jeu jusqu’à la fin, ce qui entraîne un double dribble, et il appelle correctement le double dribble et ensuite (en conséquence) les fautes techniques se produisent.”

Shai Gilgeous-Alexander du Thunder a réussi l’un des deux lancers francs techniques pour égaliser le score à 109-109, et Jalen Williams a réussi un tir en 2,1 secondes pour assurer la victoire. Portland a chuté à 12-31 avec la défaite. Les Blazers et le Thunder jouent une fois de plus cette saison – le 6 mars à Portland.

Une équipe de la NBA dispose de 48 heures pour déposer une protestation auprès du bureau de la ligue et de cinq jours pour fournir la preuve de l’action contestée. Après cela, le bureau de la ligue dispose de cinq jours supplémentaires pour prendre une décision. Une réclamation coûte 10 000 $ à une équipe et est remboursée en cas de succès.

La NBA n’a pas souvent soutenu les manifestations dans l’histoire de la ligue – seulement six fois, selon les recherches d’ESPN Stats and Information. La dernière fois, c’était le 19 décembre 2007, lorsque le centre du Miami Heat, Shaquille O’Neal, avait été condamné à tort à six fautes alors qu’il n’en avait commis que cinq. Le match a repris le 8 mars 2008, mais aucune des deux équipes n’a marqué dans les 51,9 secondes rejouées après la prolongation. Les Hawks ont gagné 114-111. Avant la reprise du match, O’Neal avait été échangé aux Phoenix Suns.