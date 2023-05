Sources: le Real Madrid prévoit un voyage en Allemagne pour les pourparlers de Bellingham

Le Real Madrid prévoit de se rendre en Allemagne dans les prochains jours pour continuer à négocier la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund, ont indiqué des sources à ESPN, bien que Manchester City n’ait toujours pas renoncé à signer le joueur.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Madrid se sentait optimiste quant à ses chances de battre City à la signature de l’international anglais après avoir encouragé les conversations avec l’entourage du milieu de terrain.

Certains rapports en Espagne ont affirmé qu’un accord initial avait été conclu et que City avait abandonné la course, estimant que c’était une cause perdue.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’un accord n’avait pas encore été conclu et que le club de Premier League restait à la recherche du joueur de 19 ans, avec des doutes quant à la capacité de Madrid et de Dortmund à conclure un accord.

Madrid tient à ajouter Bellingham à son équipe pour poursuivre le renouvellement de son milieu de terrain, après avoir fait venir les jeunes stars Aurelien Tchouameni et Eduardo Camavinga pour jouer aux côtés des vétérans Toni Kroos et Luka Modric ces dernières saisons.

Bellingham est devenu l’un des jeunes talents exceptionnels du football européen au cours de ses trois années à Dortmund.

Il a marqué sept buts en 30 matches de Bundesliga cette saison et a excellé pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022.

Madrid est devenu de plus en plus confiant de débarquer Bellingham et pense que le joueur serait favorable à un transfert au Bernabeu.

Les géants de la Liga ne le considèrent pas comme un accord conclu, car les conditions d’un transfert, qui totaliseraient bien plus de 100 millions d’euros, doivent encore être convenues avec Dortmund.

La course pour Bellingham a déjà pris un certain nombre de rebondissements, Liverpool et City étant tous deux auparavant considérés comme des favoris pour le signer.

Madrid est également conscient qu’il ne peut pas rivaliser avec la puissance de feu financière de City, s’appuyant plutôt sur la préférence du joueur pour un déménagement dans la capitale espagnole.

Les dirigeants du club prévoient de se rendre en Allemagne dans les prochains jours pour des entretiens en face à face avec Dortmund dans l’espoir de progresser sur un accord.

Des sources ont déclaré à ESPN que malgré les conversations avec les représentants de Bellingham, City n’a pas fait d’offre formelle au joueur ou à son club.

City n’a pas renoncé à signer Bellingham et est prêt à bondir car ils pensent que Madrid et Dortmund pourraient ne pas être en mesure de parvenir à un compromis sur les frais.

Les informations de Rob Dawson d’ESPN ont été incluses dans ce rapport.