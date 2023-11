Sources – Le Michigan dit que Rutgers, l’État de l’Ohio et Purdue ont partagé ses panneaux

Adam Rittenberg et Tom VanHaarenLecture de 3 minutes

Le Michigan a envoyé au Big Ten des documents qui, selon l’école, montrent trois équipes de conférence engagées dans une communication sur les signaux des Wolverines en 2022, ont déclaré des sources à ESPN.

Les trois équipes impliquées sont Rutgers, Ohio State et Purdue, ont indiqué des sources. Purdue, qui a affronté le Michigan lors du match de championnat Big Ten 2022, a reçu des signaux offensifs de l’Ohio State et des signaux défensifs de Rutgers, selon des sources. Le Michigan a battu Rutgers 52-17 le 5 novembre et a battu Ohio State 45-23 le 26 novembre, un match qui a remporté la division Est pour les Wolverines.

Une source du Big Ten a déclaré que la ligue avait transmis toute information à la NCAA pour un éventuel suivi. On ne sait pas si le partage de signal entre les équipes de la ligue viole la politique d’esprit sportif du Big Ten ou les règles de la NCAA. Les informations transmises ne devraient pas avoir d’impact sur la discipline potentielle du Big Ten pour le Michigan dans le cadre de la politique d’esprit sportif, a déclaré une source. Les règles de la NCAA n’interdisent pas le vol de signaux dans le jeu, mais interdisent aux écoles de faire des recherches hors campus avant les matchs.

Le Big Ten a récemment envoyé au Michigan un avis de mesure disciplinaire, requis par la politique d’esprit sportif “dans le cas où il deviendrait clair qu’un établissement est susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires”, a déclaré lundi un responsable de l’école à ESPN. Le Michigan a jusqu’à mercredi pour répondre au Big Ten, date à laquelle une discipline pourrait être imposée. Une suspension de l’entraîneur de football Jim Harbaugh serait la mesure disciplinaire potentielle la plus probable, selon des sources.

L’Associated Press a rapporté lundi qu’un ancien employé d’un programme Big Ten avait partagé avec le Michigan des documents montrant les signes des Wolverines et comment ils spécifiaient certains jeux de course et de passe. Le document décrivait des jeux spécifiques et les signaux correspondants. Selon AP, l’ancien membre du personnel a donné des captures d’écran du Michigan d’échanges de messages texte avec d’autres membres du personnel des écoles Big Ten montrant le plan de collecte des signaux du Michigan.

Le Michigan a battu Purdue 43-22 pour remporter son deuxième titre consécutif dans le Big Ten et se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire.

Purdue n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’État de l’Ohio et Rutgers n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.