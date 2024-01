Sources : Le Michigan concentre sa recherche de coaching sur Sherrone Moore

Le Michigan a concentré ses recherches sur la coordinatrice offensive/entraîneur de la ligne offensive Sherrone Moore pour remplacer Jim Harbaugh en tant qu’entraîneur-chef, et Moore devrait se voir offrir le poste à moins d’un développement inattendu, ont déclaré mercredi des sources à ESPN.

Harbaugh a été nommé entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles mercredi et recevra un contrat de cinq ans, selon Adam Schefter d’ESPN. Harbaugh, à sa neuvième saison à son alma mater, a mené le Michigan au championnat national – le premier des Wolverines depuis qu’ils ont partagé le titre avec le Nebraska en 1997.

“Nous travaillons rapidement pour embaucher le prochain entraîneur-chef du programme et ferons tout notre possible pour garder le personnel et l’équipe actuels ensemble”, a déclaré le directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, dans un communiqué mercredi soir.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Moore, 37 ans, a remplacé Harbaugh pendant quatre matchs cette saison, tandis que Harbaugh a été suspendu, y compris les trois derniers matchs de la saison régulière. Cette séquence comprenait une victoire sur la route 24-15 contre Penn State, n ° 10, et une victoire 30-24 contre son rival Ohio State pour décrocher la troisième participation consécutive des Wolverines au championnat Big Ten.

Harbaugh est revenu pour le match de championnat de la conférence et les deux matchs du Michigan lors des éliminatoires du football universitaire.

Dans des déclarations, le président de l’Université du Michigan, Santa Ono, et Manuel ont tous deux déclaré que le programme avait discuté d’un nouveau contrat qui aurait fait de Harbaugh l’entraîneur le mieux payé du football universitaire.

“Jim a fait exactement ce qu’il cherchait à faire au Michigan, construire notre programme pour remporter régulièrement les championnats Big Ten et concourir pour les championnats nationaux”, a déclaré Manuel. “… Nous ne remercierons jamais assez Jim pour tout ce qu’il a fait pour nos étudiants-athlètes, notre personnel et le Michigan Football. Il fera toujours partie intégrante de notre riche histoire et restera dans les mémoires comme un grand joueur de tous les temps. Wolverine, à la fois en tant que joueur de championnat et entraîneur.”

Année Entraîneur École À gauche 2023 Jim Harbaugh Michigan Chargeurs 1997 Tom Osborne Nebraska À la retraite 1983 Howard Schnellenberger Miami USFL 1976 Johnny Majors Pittsburgh Tennessee 1941 Bernie Bierman Minnesota Pré-vol dans l’Iowa >>Ère du sondage AP (depuis 1936)

Moore était particulièrement ému dans une interview d’après-match à la télévision après la victoire contre Penn State et a remercié avec passion Harbaugh. “Je t’adore, mec”, a déclaré Moore. “C’est pour vous, pour cette université, le président, notre AD. Nous avons les meilleurs joueurs, la meilleure université, les meilleurs anciens élèves du pays. Je vous aime les gars.”

Moore fait partie du personnel du Michigan depuis six saisons. Il a été entraîneur des bouts serrés de 2018 à 2020 et est devenu entraîneur de la ligne offensive en 2021-2022, la ligne offensive du Michigan recevant le prix Joe Moore en tant que meilleure ligne offensive du football universitaire au cours des deux saisons. Moore a ajouté des fonctions de coordonnateur offensif en 2023, et les Wolverines ont terminé 14e au niveau national en termes d’offensive (35,9 points par match) et ont marqué 30 points ou plus dans 12 de leurs 15 matchs en route vers une saison sans défaite.

Moore a obtenu le soutien des joueurs du Michigan. Zak Zinter, joueur de ligne offensive entièrement américain posté sur X mercredi soir : “Aucune interview n’est nécessaire. C’est l’heure de Papa Moore.”

Moore a été suspendu pour l’ouverture de la saison du Michigan contre la Caroline de l’Est dans le cadre des sanctions auto-imposées par l’école pour violation des règles de la NCAA. Moore est revenu la deuxième semaine et a remplacé Harbaugh lors de la victoire 35-7 contre l’UNLV.

Avec le départ de Harbaugh pour le poste des Chargers, la retraite de Nick Saban de l’Alabama et le départ de Kalen DeBoer de Washington pour l’Alabama, cela signifie que trois des quatre entraîneurs en chef des éliminatoires de football universitaire de la saison dernière seront ailleurs la saison prochaine.

Le départ de Harbaugh ne laisse également que trois entraîneurs principaux actifs de FBS avec un titre national : Kirby Smart de Géorgie, Dabo Swinney de Clemson et Mack Brown de Caroline du Nord (qui a gagné au Texas).