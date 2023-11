Sources – Le manque de FT de LeBron James incite les Lakers à contacter la NBA

Dave McMenaminRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Le Les Lakers de Los Angeles ont contacté mardi le bureau de la ligue NBA au sujet de ce qu’ils considèrent comme de nombreuses fautes manquées lors de la défaite 108-107 de lundi contre le Heat de Miami, ont indiqué des sources à ESPN.

Le principal point de discorde des Lakers est la façon dont LeBron James a été arbitré, selon des sources. Les Lakers ont partagé divers clips montrant ce qu’ils pensent être un contact illégal clair des défenseurs du Heat contre James qui est passé inaperçu auprès des arbitres.

James a tenté quatre lancers francs contre Miami, ramenant sa moyenne de la saison à 5,7 tentatives par match, ce qui égaliserait un plus bas en carrière en une seule saison si cela se maintenait. Le quadruple MVP de la ligue a commis une faute sur seulement 6 % de ses entraînements cette saison, selon les données de Second Spectrum, qui est le huitième taux le plus bas parmi les 34 joueurs à avoir enregistré 70 entraînements ou plus jusqu’à présent en 2023-24.

James a évoqué son total de lancers francs après le match de lundi, insatisfait de la façon dont l’équipe d’arbitrage a expliqué les non-appels.

L’un des appels manqués auxquels James a fait référence – le centre de Heat Thomas Bryant entrant en contact avec son visage lorsqu’il a raté une tentative de dunk avec 1:01 à jouer au troisième quart – était l’un des clips que les Lakers ont partagés avec la NBA, ont indiqué des sources.

“Ce qu’ils me disent ne correspond pas à ce qui se passe réellement sur le terrain”, a déclaré James. “Quand j’ai tenté le dunk contre Thomas Bryant, il m’a clairement donné un coup de coude, comme un bras droit sur mon visage. Et je lui ai demandé l’explication. Eh bien, l’un des arbitres a dit qu’il était droit, les mains tendues. “

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, s’est vu infliger sa première faute technique de la saison – et seulement la troisième de sa carrière – à 39 secondes de la fin du troisième quart-temps pour avoir contesté le non-appel contre James.

“Je vois Bron tirer quatre lancers francs”, a déclaré Ham après le match, “et le nombre de fois où il a attaqué le cercle, le nombre de fois où il a été frappé sur le bras, ce que je pouvais voir clairement comme le jour, pour que cela ne se produise pas.” être appelé, mec… il ne floppe pas. Je le regarde aller au trou en force.

LeBron James a commis une faute sur seulement 6 % de ses drives cette saison, soit le huitième taux le plus bas parmi les 34 joueurs à avoir enregistré 70 drives ou plus dans la NBA cette saison. Megan Briggs/Getty Images

Les Lakers ont également identifié une séquence au milieu du deuxième quart lorsqu’il est apparu que le garde du Heat Duncan Robinson avait poussé James dans le dos pendant que le 19 fois All-Star poussait le ballon en transition et qu’aucun appel n’avait été effectué, ont indiqué des sources.

“Je veux dire, je ne sais pas quoi faire [say]”, a déclaré James exaspéré après que la défaite ait ramené Los Angeles à 3-4 cette saison. “Je vais vers eux avec respect et leur dis ce qui se passe dans les jeux et je vais systématiquement sur la ligne trois ou quatre fois par match. . Parfois même pas du tout, ce qui est bizarre.

“Il faut donc continuer à conduire, continuer à mettre de la pression sur la jante et voir si elle tourne. Mais nous avons eu des pauses difficiles ce soir, c’est sûr, et ce n’est pas en notre faveur ce soir.”