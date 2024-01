Sources – Le commissaire de la NBA, Adam Silver, finalise la prolongation

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, est en train de finaliser une prolongation de contrat qui devrait le mener jusqu’à la fin de la décennie, ont indiqué samedi des sources à ESPN.

L’achèvement des négociations formelles avec le conseil des gouverneurs sur un nouvel accord maintient Silver – à l’approche de son 10e anniversaire en tant que commissaire – sur la bonne voie pour poursuivre la prochaine série d’objectifs majeurs de la NBA : un nouvel accord sur les droits médiatiques et l’expansion de la ligue.

Largement différent de son prédécesseur David Stern, Silver s’est bâti la réputation de rechercher davantage de consensus et de partenariat avec les propriétaires, la direction et les joueurs. Il a réussi à maintenir le respect – et même la popularité – parmi ces groupes malgré des décisions et des négociations difficiles.

Silver, 61 ans, a lancé des initiatives spectaculaires, notamment l’introduction de tournois de play-in et de saison, une législation sur la participation des joueurs, un projet de réforme de la loterie qui a dissuadé les équipes de se précipiter vers le bas pour les meilleurs choix au repêchage, et une valorisation financière des franchises en constante augmentation. . La mise en œuvre de l’accent mis sur la liberté de mouvement par la ligue en 2019-20 a de plus en plus gonflé les scores de la ligue, y compris une saison 2023-24 qui comprend jusqu’à présent quatre des 10 meilleures équipes offensives de l’histoire de la NBA.

Silver a conclu en mars un nouvel accord de négociation collective avec la National Basketball Players Association qui garantit la paix du travail jusqu’en 2029 au moins et un système de plafond salarial remanié qui devrait offrir aux petites et moyennes entreprises une meilleure chance de rivaliser avec les grandes franchises du marché. La ligue recherchait une structure économique qui aiderait à répartir les talents dans un plus grand nombre d’équipes – et cela semble se produire maintenant.

Silver a montré sa capacité à traverser les crises – notamment en suspendant la saison NBA après le test positif de Rudy Gobert au COVID-19 en 2020 et en ouvrant la voie à une réaction sportive et sociétale américaine aux premières semaines de la pandémie. En fin de compte, Silver a conçu une bulle à Orlando pour redémarrer et terminer la saison 2020, sauvant ainsi les revenus de la télévision et les salaires des joueurs.

Silver a également supervisé les interdictions, les suspensions et les ventes éventuelles d’équipes par deux propriétaires problématiques de la NBA : Donald Sterling des Clippers et Robert Sarver des Suns.

Silver a passé huit ans en tant que commissaire adjoint de la ligue avant de succéder à Stern en 2014, et était un choix consensuel pour le remplacer lorsque Stern a annoncé la date de sa retraite en 2012.