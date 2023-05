Sources: le cheikh qatari envisage des rôles pour les légendes de Man United

Les plus grands joueurs de Manchester United des équipes les plus titrées de Sir Alex Ferguson se verront offrir la possibilité de retourner à Old Trafford dans des rôles de premier plan si le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani réussit dans son offre d’achat du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Une telle décision ouvrirait la porte à des joueurs de haut niveau des vainqueurs du triplé de United en 1999, y compris le groupe « Class of 92 » de stars locales telles que Gary Neville et Paul Scholes, et des personnalités de premier plan de la plus récente Ligue des champions du club- équipe gagnante de 2008, pour représenter le club à différents niveaux.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’absence des joueurs les plus renommés du club au sein de la hiérarchie United est un problème que Sheikh Jassim est déterminé à résoudre pour s’assurer que le club profite du profil et de l’expérience d’anciens grands de la même manière que des clubs tels que Liverpool, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et l’AC Milan, qui emploient tous certains des joueurs les plus emblématiques de l’équipe à des postes de direction.

Des sources ont déclaré qu’un certain nombre de joueurs de l’équipe qui a remporté le triplé et les vainqueurs de la Ligue des champions 2008 ont déjà été approchés par des représentants de Sheikh Jassim pour discuter de la proposition.

Bien que United emploie d’anciens joueurs Bryan Robson, Denis Irwin et Andrew Cole dans des rôles d’ambassadeurs de cérémonie, le directeur technique Darren Fletcher est le seul ancien joueur employé à un poste de direction au club.

Le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani est en concurrence avec Jim Ratcliffe pour la prise de contrôle imminente de Manchester United. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

L’ancien manager de United, Ferguson, qui a pris sa retraite en mai 2013, avait exprimé le souhait pendant son séjour au club que United copie le modèle du Bayern consistant à nommer d’anciens joueurs à des postes de direction, mais sa recommandation n’a pas été mise en œuvre par la famille Glazer, les propriétaires de United. .

Sheikh Jassim, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), est en concurrence avec Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, pour acheter United à la famille Glazer, propriétaire de l’équipe de Premier League depuis mai 2005.

Six frères et sœurs Glazer contrôlent United, des sources indiquant à ESPN que Joel et Avram – les coprésidents du club – souhaitent conserver leur implication si un investissement extérieur peut être obtenu pour financer leurs plans de reconstruction de l’équipe et du stade Old Trafford. Kevin, Edward, Bryan et Darcie Glazer Kassewitz, quant à eux, envisagent de se décharger de leur actionnariat.

Avec Raine Group, la banque d’investissement de New York, imposant une date limite au 28 avril pour les troisièmes offres d’achat du club, les sources impliquées dans le processus s’attendent à ce qu’un soumissionnaire préféré soit identifié dans les jours si les Glazers choisissent de vendre.

Les groupes d’investissement américains Elliott Management, Ares, Sixth Street et Carlyle Group ont tous manifesté leur intérêt à acquérir une participation, plutôt qu’un rachat complet, et pourraient encore être identifiés comme futurs partenaires par les Glazers si Joel et Avram choisissent rester à Old Trafford.