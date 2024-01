Sources – La star OC Bobby Slowik restera avec les Texans pour 2024

HOUSTON — Le quart-arrière recrue des Houston Texans, CJ Stroud, obtient une autre année avec son arbitre.

Après avoir interviewé des équipes pour des postes d’entraîneur-chef, le coordinateur offensif Bobby Slowik restera avec les Texans pour la saison 2024, ont confirmé des sources à ESPN. Son nouveau contrat comprend une augmentation significative, a indiqué une source.

Sports Illustrated a été le premier à signaler l’accord.

Slowik a interviewé les commandants de Washington, les Seahawks de Seattle, les Panthers de la Caroline, les Titans du Tennessee et les Falcons d’Atlanta pour leurs offres d’emploi. Les Panthers, Titans et Falcons ont embauché d’autres candidats, mais les postes de Commanders et Seahawks sont toujours disponibles.

Slowik n’est pas la seule partie du cerveau offensif des Texans à rester sur place. Des sources ont déclaré à Adam Schefter d’ESPN que l’entraîneur des quarts Jerrod Johnson resterait à Houston. Johnson a passé un entretien pour les postes de coordinateur offensif des New Orleans Saints, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Tampa Buccaneers, New England Patriots et Philadelphia Eagles.

Slowik et Johnson ont été essentiels à la remarquable saison des recrues de Stroud alors que le choix n ° 2 a lancé pour 4 108 verges, devenant ainsi la cinquième recrue à lancer plus de 4 000 verges. Il a mené la ligue en termes de ratio touché/interception (23 contre 5), devenant ainsi la première recrue à le faire, et a réalisé en moyenne le plus grand nombre de verges par la passe par match (273,9).

“Bobby était toujours sur moi à propos des petits détails de ma position, et j’ai apprécié cela parce qu’on ne comprend pas toujours ça. Il a toujours été dur avec moi, mais il m’a aussi montré beaucoup d’amour – une tonne d’amour. “, a déclaré Stroud le 22 janvier après la défaite 34-10 en ronde de division contre les Ravens de Baltimore. “Très compétent, peut vraiment déstabiliser une défense. Il fait beaucoup confiance à ses joueurs et ne s’éloigne vraiment jamais de ce qu’il sait. Bien sûr, il a adapté son entraînement à ce qui se passait ici aux Texans, mais il a fait ce qui était nécessaire. au cœur de son cœur, et je pourrais l’apprécier.”

L’offensive des Texans s’est classée 15e en attaque totale (336), 13e en points (22,7) et huitième en verges par la passe par match (243). L’unité a joué un rôle important dans la première année de l’entraîneur DeMeco Ryans alors que la franchise a remporté le titre de la division Sud de l’AFC pour la première fois depuis 2019 et a battu les Browns 45-14 lors de la ronde des wild-cards.

Stroud espérait que Slowik et Johnson reviendraient, et il a réalisé son souhait.

“Quoi qu’il arrive à ces gars-là, ils méritent tout ce qui leur arrive”, a déclaré Stroud. “Ça a été une bénédiction de travailler avec eux, mais s’ils reviennent, ce serait cool aussi.”