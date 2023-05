Sources: La place n ° 1 de De Gea à Man Utd à gagner

Manchester United reste déterminé à garder David de Gea la saison prochaine, mais il n’a reçu aucune assurance qu’il continuera en tant que n ° 1 du club, ont déclaré des sources à ESPN.

De Gea, qui était responsable du but de West Ham lors de la défaite 1-0 de United au stade de Londres dimanche, est en pourparlers pour prolonger son contrat à Old Trafford, son contrat devant expirer en juin.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

United a la possibilité de déclencher une prolongation automatique d’un an jusqu’en 2024, mais des sources ont déclaré à ESPN que les patrons de club souhaitaient convenir de nouvelles conditions sur un contrat plus long qui inclurait un salaire de base réduit mais avec des primes liées aux performances accrues.

Des sources ont déclaré à ESPN que seuls des détails mineurs doivent encore être convenus, mais il est entendu que le joueur de 32 ans, qui a fait 540 apparitions à United pendant plus d’une décennie, n’a reçu aucune garantie qu’il sera le premier choix d’Erik ten Hag. gardien la saison prochaine.

Le Néerlandais devra donner la priorité aux domaines de l’équipe qu’il souhaite renforcer au cours de l’été, United se fixant une approche « prudente » de la fenêtre en partie en raison de préoccupations concernant la conformité au fair-play financier.

Ten Hag veut un attaquant et s’intéresse vivement à la star de Tottenham Hotspur, Harry Kane, et l’équipe de recrutement a dressé une liste de gardiens de but à surveiller, notamment David Raya à Brentford et Diogo Costa à Porto.

David De Gea était responsable de la courte défaite de Manchester United à West Ham dimanche. Michael Zemanek/DeFodi Images via Getty Images

United devrait également s’entretenir avec Dean Henderson, qui a passé la saison en prêt à Nottingham Forest.

Henderson a subi une intervention chirurgicale pour une blessure à la cuisse et ne jouera plus cette saison, mais devrait être apte à reprendre l’entraînement en juillet. Le gardien anglais de 26 ans a un contrat à Old Trafford jusqu’en 2025, bien qu’il ait suscité l’intérêt de clubs de Premier League et de l’étranger avant la fenêtre estivale.

Malgré les inquiétudes concernant la capacité de De Gea à jouer depuis l’arrière, Ten Hag n’a pas exclu la possibilité de commencer la saison prochaine avec l’Espagnol comme n°1, en particulier si la majeure partie de son budget de transfert est utilisée dans d’autres domaines de l’équipe. .

La bévue de De Gea contre West Ham, repoussant le tir apprivoisé de Said Benrahma de loin dans son propre filet, a laissé United à seulement un point d’avance sur Liverpool dans la course aux quatre premiers, mais avec un match en moins.

De Gea a également été fortement critiqué pour sa performance lors de la défaite 3-0 contre Séville le mois dernier, qui a vu United quitter la Ligue Europa en quart de finale, mais s’exprimant au stade de Londres dimanche, Ten Hag a déclaré que le gardien avait toujours son soutien.

« Il a les draps les plus propres de la Premier League, donc nous ne serions pas dans cette position sans lui », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse. « Donc, il a entièrement ma conviction, pas de soucis. Des erreurs se produisent, mais en tant qu’équipe, vous devez y faire face, vous devez faire preuve de caractère, être résilient et rebondir et cette équipe fera l’affaire. »