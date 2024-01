Sources – La NCAA enquête sur le Tennessee pour violations de NIL

L’Université du Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA pour violations liées au nom, à l’image et à la ressemblance, ont confirmé mardi des sources à ESPN.

L’enquête place les Volontaires dans la ligne de mire d’éventuelles sanctions en tant que récidiviste. Le Tennessee vient de sortir d’une décision de la NCAA à l’été 2023 dans laquelle il a été accusé de 18 violations de niveau I et condamné à une amende record de 8 millions de dollars.

La portée et l’étendue des allégations actuelles, selon des sources, incluent la possibilité que le personnel chargé de l’application de la loi accuse plusieurs violations de niveau 1 et de niveau 2. L’affaire tourne autour d’activités liées au Spyre Collective, qui est le principal collectif NIL du Tennessee, ont déclaré des sources à ESPN.

L’affaire est fondamentalement liée au football, mais Spyre Collective sponsorise des athlètes d’autres sports.

L’enquête de la NCAA sur le Tennessee a été rapportée pour la première fois par Sports illustrés.

Le Tennessee a repoussé ces allégations. Un document obtenu par ESPN montre que le chancelier du Tennessee, Donde Ploughman, a déclaré au président de la NCAA, Charlie Baker, que les allégations étaient « factuellement fausses et entachées de vices de procédure ».

Dans la lettre, obtenue par ESPN via une demande de dossiers ouverts, Ploughman qualifie les règles de la NCAA concernant NIL de « intellectuellement malhonnêtes » dans la façon dont elles sont rédigées.

Cette tension survient à un moment où la NCAA semble se concentrer sur les règles liées à l’image et à la ressemblance du nom. Des cas récents survenus en Floride et dans l’État de Floride étaient liés à de prétendues allégations NIL.

Tennessee a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par ESPN. L’école n’a pas encore reçu de notification formelle d’allégations de la part de la NCAA, ont indiqué des sources.

“Je dirais qu’il y a une réelle augmentation des cas NIL, des problèmes de portail”, a déclaré à ESPN une source proche du milieu de la NCAA. “Ce sont les deux principaux domaines d’enquête du personnel chargé de l’application des lois. Et ils vont souvent de pair. L’argent NIL est utilisé comme appât de transfert.”

La défense du Tennessee semble être exposée dans la lettre cinglante de Ploughman à Baker.

“Les allégations de la NCAA sont factuellement fausses et viciées sur le plan de la procédure”, a écrit Ploughman dans la lettre. “De plus, il est intellectuellement malhonnête de la part du personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA de poursuivre les cas d’infractions comme si les étudiants-athlètes n’avaient aucun droit nul et comme si les institutions fonctionnaient toutes après Alston avec un ensemble de règles claires et immuables et les violaient délibérément.”

Ploughman fait allusion à la portée des accusations portées contre le Tennessee en écrivant : « Il est inconcevable que la direction de notre institution soit citée comme exemple de leadership exemplaire en juillet 2023, puis comme exemple édifiant d’un manque de contrôle institutionnel seulement six mois plus tard. “.

Bien qu’aucun avis d’allégations n’ait été émis, Ploughman laisse entendre qu’une accusation de manque de contrôle institutionnel — l’une des accusations les plus graves auxquelles une école puisse faire face — est un sujet de discorde pour le Tennessee. Une partie du recul du Tennessee pourrait être liée au potentiel de sanctions en tant que contrevenant récidiviste. Selon les statuts de la NCAA, un contrevenant récidiviste se produit dans une fenêtre de cinq ans suivant la « date de début d’une pénalité de niveau 1 ou de niveau II découlant d’un cas précédent ».

En termes simples, un contrevenant récidiviste risque des sanctions supplémentaires importantes, car « un panneau de titre peut s’écarter des sanctions principales ».

“L’Université du Tennessee s’est conformée à la politique et aux directives provisoires NIL telles qu’elles ont été mises en place par la NCAA”, indique la lettre de Ploughman à Baker. “Aucune institution membre ne pourrait suivre les orientations futures avant qu’elles ne soient données, et encore moins interprétées.”

Ploughman ajoute qu’aucun employé du Tennessee n’a été nommé, et que le collectif ou les athlètes n’ont “enfreint aucune règle ou document d’orientation tel qu’il existait au moment où les mesures ont été prises”.

Ploughman a résumé ce que la NCAA est sur le point d’alléguer.

“Le traitement prévu par le personnel d’application de la NCAA des allégations proposées est rempli de défauts juridiques et procéduraux, y compris des questions d’interprétation non résolues et en suspens qui nécessitent une attention et une contribution plus approfondies de la part des membres de la NCAA, en particulier compte tenu de la nature nouvelle de la question et de la gravité de ces déterminations. “, a écrit Ploughman dans la lettre. “En outre, certaines allégations sont tout simplement fausses sur le plan factuel.”

La lettre se termine par un plaidoyer en faveur d’une législation NIL plus claire.

“Il est intellectuellement malhonnête de la part du personnel de la NCAA de publier des lignes directrices selon lesquelles un collectif/entreprise tiers peut rencontrer des étudiants-athlètes potentiels, discuter de NIL, voire conclure un contrat avec des étudiants-athlètes potentiels, mais en même temps dire que le collectif ne peut pas s’engager dans des conversations qui seraient de nature à recruter”, a écrit Ploughman. “Toute discussion sur NIL pourrait être prise en compte dans la décision d’un étudiant-athlète potentiel de fréquenter un établissement. Cela crée une situation intrinsèquement irréalisable, et tout le monde le sait.”

Mark Schlabach d’ESPN a contribué à ce rapport.