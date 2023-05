Sources: la Juve mène la course pour signer Pulisic de l’USMNT

La Juventus mène la course pour signer Christian Pulisic, ont déclaré des sources à ESPN, Chelsea étant prêt à décharger les États-Unis pour 20 millions de livres sterling cet été.

Bien que Chelsea ait maintenant confirmé la nomination de Mauricio Pochettino en tant que nouvel entraîneur-chef de Stamford Bridge pour un contrat de deux ans, des sources ont déclaré que l’arrivée de l’ancien patron de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain ne signalera pas un demi-tour sur la décision du club d’écouter les offres de Pulisic.

Pulisic, une signature de 58 millions de livres sterling du Borussia Dortmund en 2019, a encore 12 mois sur son contrat à Chelsea et le club doit réduire la taille de son équipe et sa masse salariale après avoir dépensé 585 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs depuis que Clearlake Capital a racheté l’ancien propriétaire. Roman Abramovich il y a un an, des sources ont déclaré que Pulisic figurait en haut de la liste des départs potentiels.

Un certain nombre de clubs ont été approchés au sujet de la perspective de signer Pulisic, des sources indiquant à ESPN que Manchester United, Newcastle, Naples, l’AC Milan et Galatasaray ont tous été informés des frais et du salaire probables du joueur, ce qui lui permet de gagner 13 millions de livres sterling par année à Chelsea.

Mais le club italien de la Juve est devenu le favori, malgré sa réticence à égaler l’accord de rémunération de Pulisic à Stamford Bridge.

Christian Pulisic a fait 30 apparitions dans toutes les compétitions pour Chelsea lors de la saison 2022-23. Warren Little/Getty Images

La Juve, qui manquera la Ligue des champions la saison prochaine à la suite d’une déduction de 10 points pour fausse comptabilité qui l’a laissé septième en Serie A, tente de renforcer ses options offensives avec les ailiers Angel di Maria et Juan Cuadrado, tous deux en rupture de contrat cet été. .

Avec une expérience de haut niveau à Chelsea et à Dortmund à un âge relativement jeune, l’attaquant est considéré comme une option abordable à 20 millions de livres sterling – si un accord peut être conclu pour réduire son salaire.

Pulisic a subi une blessure à Chelsea au cours des deux dernières saisons et il a été hué sur le terrain par une petite partie des supporters du club lorsqu’il a été présenté comme remplaçant en seconde période lors du dernier match de la saison à domicile contre Newcastle le Dimanche.

Avec Chelsea ajoutant les attaquants Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, Noni Madueke, Pierre-Emerick Aubameyang et David Datro Fofana à leur équipe depuis la prise de contrôle, ainsi que la signature du prêt de Joao Felix de l’Atletico Madrid, Pulisic est tombé hors de l’image au club et devait partir en prêt en janvier mais pour une blessure au genou qui l’a conduit à être absent pendant deux mois.