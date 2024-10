Sources – Kawhi Leonard des Clippers absent indéfiniment pour commencer la saison

La star des LA Clippers, Kawhi Leonard, sera absente indéfiniment pour commencer la saison NBA alors qu’il se remet d’une inflammation du genou droit, ont déclaré jeudi des sources à ESPN.

Les Clippers et Leonard sont au milieu d’un processus de rééducation pour le double MVP des finales NBA qui vise à lui apporter de la durabilité sur le terrain tout au long de la saison, et la franchise sera diligente et prudente pour assurer sa forme physique à long terme. .

Leonard, 33 ans, n’a ni joué pendant toute la pré-saison des Clippers – qui se termine jeudi contre les Sacramento Kings – ni participé à aucune activité impliquant des contacts sur le terrain pendant le camp d’entraînement.

« Il ne fait pas partie de ce que nous faisons quotidiennement », a déclaré l’entraîneur adjoint des Clippers, Brian Shaw, après l’entraînement de mercredi. « Je sais que la ligne directrice de l’entreprise est que nous allons être patients avec lui, alors il fait tout ce qu’il peut pour le rééduquer et renforcer ce genou tout seul avec notre personnel médical. Et nous avons juste affaire aux gars. que nous avons [available] ».

En l’absence de Leonard, James Harden, qui se sent plus à l’aise cette saison après avoir participé à un camp d’entraînement complet, devra assumer une grande partie de la charge offensive et être le chef d’équipe. Il a rejoint la franchise l’année dernière lors d’un échange en début de saison en provenance de Philadelphie et a dû s’adapter aux côtés de Leonard, Paul George et Russell Westbrook.

Avec George maintenant à Philadelphie et Westbrook à Denver, Harden tentera d’être un meneur de jeu pour Ivica Zubac, Norman Powell et Terance Mann.

Harden a déclaré que Leonard devait prendre tout le temps dont il avait besoin pour revenir et être en bonne santé pour la fin de la saison.

Leonard a commencé à ressentir une inflammation au genou droit réparé chirurgicalement après une victoire à Charlotte le 31 mars. Il a raté les huit derniers matchs de la saison régulière dernière et a été limité à deux matchs lors de la défaite en six matchs au premier tour contre Dallas dans le séries éliminatoires.

Leonard et les Clippers ont subi divers traitements médicaux pour contrôler l’inflammation depuis la fin de la saison dernière. Lawrence Frank, président des opérations de basket-ball, a déclaré au début du camp d’entraînement que l’inflammation avait considérablement diminué depuis les dernières séries éliminatoires, mais que l’équipe voulait amener le genou de la star de la franchise à 100 % et prendrait toutes les précautions.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait avoir à faire face à l’inflammation à venir pour le reste de sa carrière, Leonard a répondu que c’était une possibilité mais que le personnel médical avait une meilleure maîtrise de la situation et essayait de s’assurer que ce ne soit pas le cas.

Leonard, qui a raté toute la saison 2021-22 en raison d’une déchirure du LCA au genou droit, a raté 179 des 435 matchs possibles depuis qu’il a rejoint les Clippers en 2019.

Il a disputé 52 matchs de saison régulière en 2022-2023. Après s’être déchiré le ménisque droit lors du premier tour des séries éliminatoires de 2023 contre Phoenix, Leonard a disputé 68 matchs de saison régulière la saison dernière – son record depuis la saison 2016-17 – et a récolté en moyenne 23,7 points, 6,1 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,6 intercepte tout en remportant son sixième clin d’œil All-Star.

Les Clippers affronteront les Phoenix Suns le 23 octobre lors du premier match de basket-ball de saison régulière de l’Intuit Dome.