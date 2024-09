Sources – Joel Embiid et les Sixers prolongent leur contrat de 3 ans et 192,9 millions de dollars

Joel Embiid et les Philadelphia 76ers ont convenu d’une prolongation de contrat maximale de trois ans et de 192,9 millions de dollars qui garantit à l’ancien MVP un total de 299,5 millions de dollars jusqu’à la saison 2028-29, ont indiqué des sources à Ramona Shelburne d’ESPN.

Embiid a annoncé que lui et l’équipe avaient accepté la prolongation vendredi matin, affirmant qu’il espérait rester un Sixer « pour le reste de ma carrière ».

« Philadelphie, c’est chez moi. Je veux être ici pour le reste de ma carrière », a déclaré Embiid. a écrit sur Instagram« J’adore cette communauté et tout ce que vous m’avez donné, à moi et à ma famille. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous méritez un championnat et je pense que nous ne faisons que commencer ! »

Embiid va renoncer à son option de 59 millions de dollars pour la saison 2026-27 et signer la nouvelle prolongation de trois ans. Il gagnera 69 millions de dollars la dernière année du nouveau contrat.

Ses revenus de carrière atteindront 514,8 millions de dollars grâce au nouvel accord, soit le quatrième montant le plus élevé de l’histoire de la NBA derrière LeBron James, Stephen Curry et Paul George.

Les 76ers ont également annoncé vendredi la prolongation sans en dévoiler les termes. Dans un communiqué, Josh Harris, associé gérant du groupe de propriétaires, a qualifié Embiid de « l’un des plus grands Sixers de tous les temps » qui était « en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au football ».

« Nous sommes ravis que cette prolongation lui permette de rester à Philadelphie avec sa famille pour les années à venir », a déclaré Harris. « Joel est un père de famille, un leader et une personne formidables. C’est un joueur d’élite qui joue dans les deux sens de la patinoire et qui possède une combinaison de taille, de force et d’athlétisme que cette ligue a rarement, voire jamais, vue. Il est essentiel à la quête de cette franchise pour un autre titre NBA et nous sommes honorés qu’il continue de choisir cette organisation comme domicile NBA. »

Le contrat d’Embiid clôture une intersaison au cours de laquelle les 76ers ont engagé 550 millions de dollars de nouveaux fonds. Ils ont prolongé le contrat de l’arrière All-Star Tyrese Maxey pour 204 millions de dollars et ont signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 212 millions de dollars pour George. Les Sixers ont également signé l’attaquant agent libre Caleb Martin, l’arrière Eric Gordon et le pivot Andre Drummond et ont réengagé les arrières Kelly Oubre et Kyle Lowry.

Embiid, 30 ans, reste la pierre angulaire de la franchise, le MVP NBA 2023 qui a été nommé cinq fois All-NBA et s’est révélé être l’un des pivots les plus dominants de l’histoire moderne du sport. Il a marqué en moyenne 27,9 points au cours de sa carrière, soit le quatrième meilleur total derrière Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Luka Doncic, selon ESPN Research.

La saison dernière, Embiid a affiché une moyenne de 34,7 points mais n’a pas joué suffisamment de matchs pour se qualifier pour le titre de meilleur marqueur. Ses 1,03 points par minute ont fait de lui le premier joueur à avoir une moyenne d’un point par minute depuis Chamberlain en 1961-62, selon ESPN Research.