Sources : Conférence de reconstruction Pac-12, ciblant Boise State, San Diego State, Fresno State, Colorado State

La Pac-12 mobilise son plan longuement discuté pour reconstruire la ligue avec des ajouts du Mountain West, ont déclaré des sources à Yahoo Sports.

La conférence à deux équipes de Washington State et Oregon State vise Boise State, San Diego State, Colorado State et Fresno State comme nouveaux ajouts à une Pac-12 réinventée. Ces écoles devraient bientôt faire une demande d’adhésion à la conférence ou l’ont déjà fait, première étape du processus visant à conclure l’accord. Elles rejoindraient la ligue à partir de l’année scolaire 2026.

La commissaire Teresa Gould et les responsables de la Pac-12 ont passé l’année dernière à examiner les options possibles pour leur avenir après que 10 écoles ont quitté la ligue pour rejoindre la Big Ten, la Big 12 et l’ACC. Ils croient depuis longtemps qu’ils peuvent préserver la marque Pac-12 en reconstruisant la conférence par l’expansion, en utilisant sa tradition, son histoire et ses atouts vieux de 108 ans pour attirer de nouveaux membres.

Il s’agit de la première phase d’un projet d’expansion en plusieurs phases visant à atteindre au moins huit écoles, le minimum requis par la NCAA pour se qualifier comme conférence FBS. Si les quatre écoles susmentionnées se joignent à la ligue, celle-ci en aura besoin de deux autres pour terminer le processus. Elle doit atteindre le minimum d’ici juillet 2026, soit la fin de la période de grâce de deux ans de la NCAA.

Le conseil d’administration de la Pac-12 doit approuver toute demande d’adhésion et devrait le faire prochainement. L’accord pourrait être finalisé d’ici la fin de la semaine.

L’expansion n’est pas bon marché. Chaque école de Mountain West est contractuellement liée à une taxe de sortie de 17 millions de dollars, et la Pac-12 doit payer une pénalité supplémentaire de 10 à 12 millions de dollars pour chaque école qu’elle acquiert dans le cadre d’un accord de programmation conclu entre la conférence et Mountain West.

Après des mois d’examen des options futures, les responsables de la ligue ont décidé de réimaginer la conférence avec une approche d’expansion. Lors des négociations avec de nouveaux membres potentiels, les responsables de la Pac-12 et des tiers ont présenté un plan qui comprend un nouvel accord de droits médiatiques d’une valeur supérieure au forfait télévisuel actuel ou futur du MWC, ainsi que le potentiel de parrainage de la marque Pac-12.

Les deux écoles offrent des actifs intéressants qui pourraient totaliser des millions de dollars suite au départ des 10 écoles de la conférence, y compris les sommes provenant du contrat Rose Bowl, des College Football Playoff, des unités du tournoi de basket-ball de la NCAA et de Pac-12 Enterprises, anciennement Pac-12 Network. La ligue a perdu sa désignation de conférence autonome/puissante, un surnom qui lui a donné plus de privilèges de vote au sein de la gouvernance de la NCAA et plus de revenus dans le modèle de distribution CFP. On ne sait pas si la conférence pourrait retrouver une telle désignation.

Lors des journées médiatiques de la Pac-12 à Las Vegas en juillet, Gould a accueilli des membres des médias, des administrateurs, des entraîneurs et des joueurs pour un rassemblement visant à célébrer la conférence, projetant un avenir brillant et suggérant une reconstruction potentielle.

« Il y a beaucoup d’intérêt pour une conférence de haut niveau ancrée sur la côte ouest », a-t-elle déclaré à Yahoo Sports. « Il y a beaucoup d’intérêt dans nos communautés et nos bases de fans. Beaucoup de gens se soucient profondément de la Pac-12 et de la marque Pac-12. Il y a beaucoup de nostalgie quant à la possibilité d’une reconstruction. »

La première phase d’expansion de la Pac-12 prend en compte l’importance géographique et culturelle tout en portant un coup dur à son rival Mountain West. La MWC, une ligue de football composée de 12 équipes, dont Hawaï, perdrait certaines de ses marques phares malgré une alliance de programmation avec la Pac-12 qui, selon beaucoup, se terminerait par une fusion inversée ou une fusion avec l’OSU et la WSU.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, les négociations ont échoué entre le Pac-12 et Mountain West sur l’ajout d’une deuxième année à l’alliance de programmation de football de 2024, un combat qui impliquait notamment des différences financières, selon ceux qui avaient connaissance des pourparlers.

La décision de la Pac-12 pourrait déclencher une nouvelle vague de réalignement, du moins pour les écoles du Groupe des Cinq ou même du niveau FCS. Ayant besoin de combler les départs, le Mountain West est susceptible d’évaluer les membres potentiels à élever au niveau FBS.

Le changement de la Pac-12 pourrait avoir un autre effet d’entraînement sur une scène plus importante : les College Football Playoff. Compte tenu des départs dans la Pac-12, les dirigeants du CFP ont voté l’année dernière pour changer le format élargi des playoffs à 12 équipes. Ils ont supprimé une place de qualification automatique et ont ajouté une offre générale pour un format qui comprend cinq AQ pour les champions de conférence les mieux classés et sept offres générales.

Au cours des deux prochaines années, le champion de la Pac-12 ne pourra pas prétendre à une place de qualification automatique car il ne répond pas aux exigences minimales de la conférence du CFP. Cependant, à partir de 2026, le champion d’une Pac-12 reconstruite pourrait vraisemblablement être éligible pour recevoir une offre automatique.