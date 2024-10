Sources – Colts WR Michael Pittman Jr. (de retour) manquera plusieurs semaines

INDIANAPOLIS – Michael Pittman Jr., le receveur numéro un des Colts, a subi une blessure au dos qui devrait l’exclure pendant plusieurs matchs, ont déclaré mercredi des sources à Adam Schefter d’ESPN.

Pittman a joué toute la défaite de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville, mais il aurait été blessé pendant le match. Il rejoint une longue liste de joueurs clés des Colts aux prises avec des blessures, les laissant chercher des réponses à de nombreux postes.

Les Colts n’ont pas encore déterminé si Pittman sera placé sur la liste des blessés, ce qui le mettrait à l’écart pendant au moins quatre matchs.

Pittman compte 22 réceptions pour 238 verges et un touché en cinq matchs cette saison et compte 3 159 verges sur réception combinées au cours des trois dernières saisons. Il a été récompensé pendant l’intersaison par une prolongation de contrat de 70 millions de dollars sur trois ans en mars qui l’a empêché d’accéder à l’agence libre.

Mercredi également, les Colts ont déclaré que le receveur partant Josh Downs souffrait d’une blessure à un orteil. Il ne participait pas à la pratique.

L’absence de Pittman mettra en lumière le joueur de troisième année Alec Pierce, qui s’est imposé comme une menace majeure cette saison – il mène la NFL en verges par réception avec 28,3 – mais il est désormais susceptible d’être invité à diriger une plus grande variété de verges par réception. itinéraires. La recrue Adonai Mitchell verra également probablement plus d’opportunités, même s’il devra être plus précis après avoir enregistré seulement six attrapés sur 20 cibles cette saison.

La blessure de Pittman aggrave une situation déjà préoccupante pour les Colts.

Le quart-arrière Anthony Richardson revient d’une blessure oblique qui l’a tenu à l’écart lors de la semaine 5, le porteur de ballon vedette Jonathan Taylor est absent en raison d’une blessure à la cheville, l’ailier défensif titulaire Kwity Paye a raté deux matchs en raison d’une blessure au quad et le plaqueur défensif remarquable DeForest Buckner. est dans la réserve des blessés avec une entorse élevée à la cheville.