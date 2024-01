Sources – Brad Idzik sera le CO des Panthers mais n’appellera pas les jeux

CHARLOTTE, Caroline du Nord — L’entraîneur des Panthers de la Caroline, Dave Canales, embauche un visage familier comme coordonnateur offensif, mais cette personne ne dirigera pas les jeux.

Brad Idzik, qui a suivi Canales des Seahawks de Seattle aux Buccaneers de Tampa Bay pour entraîner les receveurs la saison dernière, suivra à nouveau Canales chez les Panthers, ont déclaré des sources à Jeremy Fowler d’ESPN.

Canales, cependant, appellera les jeux pour les Panthers comme il l’a fait en tant que coordinateur offensif à Tampa Bay la saison dernière, ont indiqué des sources à ESPN. Idzik, 32 ans, n’a jamais été un joueur de jeu.

Avant la saison dernière, Idzik a passé quatre saisons avec Canales à Seattle en tant qu’entraîneur adjoint des receveurs.

Canales, qui sera officiellement présenté comme entraîneur-chef de la Caroline lors d’une conférence de presse jeudi, a connu une saison 2023 réussie en tant que premier joueur de la NFL. Il a aidé Baker Mayfield à atteindre des sommets en carrière en termes de verges par la passe (4 044), de touchés (28) et de pourcentage d’achèvement (64,3).

Il a obtenu un contrat de six ans pour aider à redresser la carrière de Bryce Young, qui a connu une saison recrue historiquement mauvaise en 2023 après avoir été sélectionné avec le premier choix du repêchage.

Young, qui avait une fiche de 2-14 en tant que titulaire, n’a réussi que 11 passes de touché – à égalité pour le moins de passes de touché dans l’histoire de la NFL pour un quart-arrière avec au moins 500 tentatives. Son Total QBR (33,3) s’est classé 29e sur 30 quarts qualifiés.

Canales a aidé Mayfield à passer du dernier de la NFL au Total QBR (26,2) en 2022 avec la Caroline et les Rams de Los Angeles à la 18e place la saison dernière (54,4).

La spécialité d’Idzik est le développement de récepteurs. Tyler Lockett des Seahawks a totalisé plus de 1 000 verges sur réception à chacune de ses quatre saisons avec Idzik. De 2019 à 2022, les receveurs d’Idzik ont ​​enregistré le deuxième plus grand nombre de touchés sur réception (92) de la ligue, le troisième plus grand nombre de verges aériennes par cible (11,6) et le septième pourcentage de réception le plus élevé (65,7).

Idzik a des liens avec la Caroline, puisqu’il a joué au poste de receveur large pendant quatre ans à Wake Forest (2011-14).

Canales et Idzik héritent d’une attaque de Caroline qui a terminé dernière de la NFL en verges par match (265,3) et à égalité au dernier rang pour les scores (13,9 points par match).

Les Panthers attendent toujours de voir si Ejiro Evero, toujours sous contrat en tant que coordinateur défensif, obtiendra le poste d’entraîneur-chef à Seattle. S’il ne le fait pas, Evero sera fortement envisagé pour rester en tant que coordinateur défensif de la Caroline, ont déclaré des sources à ESPN.