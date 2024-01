Sources – Bill O’Brien rejoint l’équipe de Ryan Day dans l’État de l’Ohio en tant qu’OC

L’état de l’Ohio s’apprête à embaucher l’entraîneur-chef de longue date de la NFL, Bill O’Brien, en tant que nouveau coordinateur offensif de l’école, ont indiqué des sources à ESPN.

Cette décision s’accompagne d’un changement potentiel au sein du programme OSU, car l’entraîneur Ryan Day a passé une partie de cette intersaison à explorer la possibilité de faire appel à un coordinateur expérimenté qui lui permettrait d’abandonner ses fonctions d’appel, selon des sources.

O’Brien a été coordinateur offensif des Patriots en 2023 et possède une vaste expérience en tant que coordinateur offensif, animateur de jeu et développeur de quarts au niveau universitaire et de la NFL.

À O’Brien, Ohio State accueille un entraîneur offensif qui a travaillé avec Bryce Young (Alabama), Tom Brady et Deshaun Watson au cours de certaines de leurs meilleures saisons. Young a remporté le trophée Heisman en 2021 sous O’Brien, et l’Alabama a terminé dans le top 10 des marqueurs offensifs au cours des deux saisons d’O’Brien en tant que coordinateur, avec une moyenne de 39,9 et 41,1 points par match. L’offensive de l’Ohio State a chuté cette saison à 30,5 points par match, contre 44,2 l’année précédente.

Au cours des sept années qu’O’Brien a passées (2014-2020) en tant qu’entraîneur-chef de la NFL, il a atteint les séries éliminatoires à quatre reprises et a mené les Texans à un record de victoires à cinq reprises. Il a été licencié après un départ de 0-4 en 2020 et y a terminé son mandat 52-48.

O’Brien apporte également son expérience dans le Big Ten en tant qu’entraîneur-chef. Il a succédé à Joe Paterno à Penn State en 2012 et a obtenu une fiche de 15-9 en deux saisons. Son séjour là-bas est surtout connu pour avoir été un solide recruteur et une présence constante alors que Penn State traversait les retombées des crimes de Jerry Sandusky.

Brady a remporté le titre de MVP de la NFL avec O’Brien comme entraîneur des quarts en 2010. (La Nouvelle-Angleterre n’a pas répertorié de joueur offensif cette année-là, et O’Brien était officiellement le coordinateur offensif l’année suivante.)

À la suite de trois défaites consécutives contre le Michigan et d’une séquence de deux défaites consécutives pour mettre fin à la saison 2023, Day s’est lancé dans des changements importants au programme. Ohio State a décidé de ne pas ramener deux entraîneurs adjoints : l’entraîneur des sécurités Perry Eliano et l’entraîneur des équipes spéciales Parker Fleming.

Depuis la fin de la saison de l’Ohio State, le programme a reçu un grand nombre de joueurs éligibles au repêchage revenant pour une saison supplémentaire et quelques ajouts de premier plan via le portail de transfert, ce qui indique que le collectif de l’école semble prêt à investir de manière significative.

En attaque, ces joueurs incluent le receveur vedette Emeka Egbuka qui revient pour une quatrième saison, l’arrière TreVeyon Henderson qui retourne à l’école pour une quatrième année et le garde Donovan Jackson qui revient pour une quatrième saison. Au début de la saison, tous étaient considérés comme des joueurs qui envisageraient sérieusement la NFL.

Sur le portail de transfert de la NCAA, l’ancien quart-arrière de l’État du Kansas, Will Howard, a rejoint les Buckeyes pour sa dernière année d’éligibilité, et le double arrière All-SEC Quinshon Judkins a été transféré d’Ole Miss.

L’État de l’Ohio a également ajouté le centre de l’Alabama Seth McLaughlin dans le portail.

O’Brien est un diplômé de Brown qui a débuté sa carrière là-bas en 1993. Il a travaillé chez Georgia Tech, Maryland et Duke avant de rejoindre l’équipe des Patriots en 2007 en tant qu’assistant offensif.