Sources: Barcelone et le Real Madrid envisagent la pré-saison Dallas Clasico

Les roues sont en marche pour que Barcelone et le Real Madrid jouent un match amical de pré-saison au Cotton Bowl de Dallas cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Les derniers détails pour ce qui sera le troisième Classique à jouer aux États-Unis sont toujours en cours d’organisation, mais le match devrait avoir lieu le 29 juillet.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La première rencontre entre le Barça et Madrid aux États-Unis a eu lieu à Miami en 2017. L’équipe catalane a gagné 3-2 lors de ce qui est devenu le dernier match de Neymar pour le club.

Ils se sont affrontés à nouveau l’été dernier, cette fois à Las Vegas, le but de Raphinha aidant le Barça à s’imposer 1-0 au stade Allegiant.

Aucun des deux clubs n’a encore officiellement annoncé son calendrier de pré-saison, mais le Classique à Dallas sera l’un des nombreux matchs auxquels ils joueront tous les deux aux États-Unis.

Les deux équipes espagnoles souhaitent poursuivre leur croissance en Amérique du Nord et ont souvent choisi les États-Unis pour organiser leurs tournées estivales.

En plus de celui de l’été dernier Classiquele Barça a également joué à Miami, Dallas et New York contre l’Inter Miami, la Juventus et les New York Red Bulls, tandis que Madrid a affronté le Club America à San Francisco et la Juventus à Los Angeles.

Pendant ce temps, le Barça a également annoncé qu’il se rendrait au Japon à la fin de la saison de LaLiga pour un match amical contre une équipe de Vissel Kobe avec Andres Iniesta à Tokyo.

Dans une autre tentative de lever des fonds et d’atteindre de nouveaux marchés, le Blaugrana ont ajouté un match d’après-saison à leur calendrier ces dernières années, avec le voyage de cet été au Japon après le match de l’an dernier en Australie contre une équipe All-Star de la A-League.

L’équipe de Xavi Hernandez affrontera probablement Vissel Kobe à l’occasion de son premier titre de champion depuis 2019. S’ils gagnent à l’Espanyol ce week-end, ils seront couronnés champions avec quatre matchs à jouer.