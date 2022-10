Sources AP : Pas de plan pour voter sur le propriétaire des Commanders, Dan Snyder

Il n’est pas prévu de voter sur le statut du propriétaire des Washington Commanders, Dan Snyder, lors des réunions des propriétaires de la semaine prochaine à New York, selon trois personnes connaissant l’ordre du jour.

Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat jeudi car les discussions sont privées.

La propriété de l’équipe par Snyder a été largement débattue pendant des années au milieu de plusieurs scandales et enquêtes sur la conduite au travail à Washington. C’est devenu un sujet plus brûlant jeudi au milieu d’un rapport ESPN détaillant les efforts de Snyder pour influencer les autres propriétaires et le bureau de la ligue pour garder le contrôle de l’équipe.

ESPN a rapporté, citant des sources anonymes, que Snyder a embauché des enquêteurs privés et a dit aux gens qu’il avait suffisamment d’informations pour exposer les autres propriétaires et le commissaire Roger Goodell.

Les commandants nient le contenu du rapport. Dans une déclaration envoyée à l’AP, un porte-parole de l’équipe l’a qualifié de “catégoriquement faux” et “fait clairement partie d’une campagne de deux ans bien financée pour contraindre la vente de l’équipe, qui continuera d’être infructueuse”.

Holland & Knight, l’un des cabinets d’avocats représentant Snyder, n’a pas immédiatement répondu à un message demandant une réponse au rapport.

Snyder est propriétaire de l’équipe depuis 1999. Lui et l’organisation font actuellement l’objet d’enquêtes en cours par le US House Committee on Oversight and Reform et l’ancienne avocate américaine Mary Jo White, qui mène un nouvel examen au nom de la NFL.

Ils font suite à l’enquête initiale indépendante de la ligue menée par le cabinet de l’avocate Beth Wilkinson, qui a conclu que la culture du lieu de travail de Washington était toxique. Snyder et l’équipe ont été condamnés à une amende de 10 millions de dollars et la ligue a déclaré qu’il avait confié les opérations quotidiennes à sa femme Tanya, mais aucun rapport écrit sur les conclusions n’a été publié.

L’absence de rapport écrit a incité le Congrès à enquêter et les responsables ont invité Snyder et Goodell à témoigner. Goodell a comparu lors d’une audience publique en juin. Snyder a témoigné dans une déposition privée pendant plus de 10 heures en juillet, dont la transcription n’a pas encore été publiée.

Un porte-parole du comité n’a pas immédiatement répondu à un message demandant une mise à jour sur l’enquête.

La veille du témoignage de Goodell, le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme a publié une note de 29 pages sur son enquête, affirmant que Snyder avait tenté de discréditer ceux qui l’accusaient, ainsi que d’autres dirigeants de club, d’inconduite et avait tenté d’influencer l’enquête de Wilkinson.

“L’enquête du Comité met également en lumière l’étendue du rôle de M. Snyder dans la création et la promotion du lieu de travail toxique des commandants”, indique le mémo. “Cette nouvelle preuve suggère que les efforts de M. Snyder pour influencer l’enquête Wilkinson ont peut-être eu pour but de dissimuler ou de détourner l’attention de son propre rôle dans cette conduite troublante.”

Selon la note du Congrès, Snyder “s’est efforcé de dissuader ses accusateurs de coopérer à l’enquête Wilkinson en envoyant des enquêteurs privés chez eux ou en leur offrant de l’argent silencieux”.

