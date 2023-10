DETROIT — Le constructeur de Jeep Stellantis a conclu un accord de principe avec le syndicat United Auto Workers qui suit un modèle établi plus tôt cette semaine par Ford, ont déclaré samedi deux personnes au courant des négociations.

L’accord, qui doit encore être ratifié par les membres, laisse seule General Motors sans contrat avec le syndicat. L’accord pourrait mettre fin à une grève de six semaines de plus de 14 000 travailleurs dans les usines d’assemblage de Stellantis au Michigan et en Ohio, ainsi que dans les entrepôts de pièces détachées à travers le pays.

Comme les travailleurs de Ford, les grévistes de Stellantis devraient supprimer leurs piquets de grève et commencer à retourner au travail dans les prochains jours, avant le vote de 43 000 syndicalistes.

Les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement des négociations, ont déclaré que la plupart des principaux points de l’accord chez Ford seraient transférés à Stellantis.

Le pacte Ford prévoit 25 % d’augmentation générale des salaires au cours des quatre prochaines années et demie pour les principaux travailleurs des usines d’assemblage, dont 11 % une fois l’accord ratifié. Les travailleurs recevront également une indemnité de coût de la vie qui porterait les augmentations à plus de 30 %, les principaux ouvriers des usines d’assemblage gagnant plus de 40 dollars de l’heure. Chez Stellantis, les travailleurs de haut niveau gagnent désormais environ 31 dollars de l’heure.

Comme le contrat Ford, l’accord Stellantis se poursuivrait jusqu’au 30 avril 2028.

L’accord comprend un nouveau véhicule pour une usine désormais inactive à Belvidere, dans l’Illinois, que l’entreprise avait prévu de fermer.

Bruce Baumhower, président du syndicat local d’une grande usine Stellantis Jeep à Toledo, Ohio, en grève depuis septembre, a déclaré qu’il s’attend à ce que les travailleurs votent pour approuver l’accord en raison des augmentations de salaire supérieures à 30 % et d’une augmentation importante immédiatement. .

“Onze pour cent sont directement sur le capot”, a-t-il déclaré. “C’est un accord historique en ce qui me concerne.”

Certains membres du syndicat se sont plaints du fait que Fain avait promis une augmentation de 40 % correspondant à ce qu’il disait avoir été accordé aux PDG des entreprises, mais Baumhower a déclaré qu’il s’agissait là de l’offre d’ouverture du président de l’UAW, Shawn Fain.

Quiconque s’y connaît en négociations commence toujours bien plus haut que ce qu’il croit réaliste d’obtenir », a-t-il déclaré.

Des discussions étaient en cours samedi avec General Motors pour tenter de parvenir à un accord similaire. Plus de 14 000 travailleurs de GM restent en grève dans des usines du Texas, du Michigan et du Missouri.

Le syndicat a lancé des grèves ciblées contre les trois constructeurs automobiles le 15 septembre après l’expiration de ses contrats avec ces entreprises.

Le syndicat et Stellantis ont entamé d’intenses négociations jeudi, au lendemain de l’annonce de l’accord avec Ford, et ont finalisé l’accord samedi.

Les travailleurs de l’UAW ont commencé leurs grèves ciblées dans une usine d’assemblage de chaque entreprise. Les grèves se sont étendues le 22 septembre, ajoutant 38 entrepôts de pièces détachées GM et Stellantis. Des usines d’assemblage de Ford et GM ont été ajoutées la semaine suivante, puis le syndicat a frappé durement Ford, en détruisant l’usine de camions du Kentucky à Louisville, l’usine la plus grande et la plus rentable de l’entreprise.

Au plus fort, environ 46 000 travailleurs étaient en grève contre les trois entreprises, soit environ un tiers des 146 000 membres du syndicat dans les trois entreprises de Détroit. Les constructeurs automobiles ont licencié plusieurs milliers d’autres alors que les pénuries de pièces détachées se répercutaient sur leurs systèmes de fabrication.

Dans le cadre de l’accord Ford, les travailleurs bénéficiant d’une pension bénéficieront également de légères augmentations lorsqu’ils prendront leur retraite, et ceux embauchés après 2007 avec des plans 401(k) bénéficieront de fortes augmentations. Pour la première fois, le syndicat aura le droit de faire grève contre les projets de fermeture d’usines de l’entreprise. Les travailleurs temporaires bénéficieront également d’augmentations importantes, et Ford a accepté de réduire à trois ans le délai nécessaire aux nouvelles recrues pour atteindre le sommet de l’échelle salariale.

D’autres dirigeants syndicaux qui ont suivi des stratégies de négociation plus agressives ces derniers mois ont également obtenu des augmentations de salaire et d’autres avantages pour leurs membres. Le mois dernier, le syndicat représentant les écrivains hollywoodiens a annulé une grève de près de cinq mois après avoir remporté quelques victoires en matière d’indemnisation, de durée d’emploi et d’autres domaines. Cet été, les Teamsters ont également obtenu de nouvelles augmentations de salaire et d’avantages sociaux pour les travailleurs syndiqués d’UPS après avoir menacé de déclencher une grève nationale au sein de l’entreprise de livraison.

Haleluya Hadero, rédactrice d’AP Business, a contribué à ce rapport depuis Jersey City, New Jersey.