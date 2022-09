Sources AP : les Celtics envisagent de suspendre Ime Udoka

Les Celtics de Boston prévoient de sanctionner l’entraîneur Ime Udoka, probablement avec une suspension, en raison d’une relation inappropriée avec un membre de l’organisation, ont déclaré jeudi à l’Associated Press deux personnes au courant de l’affaire.

Les gens ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car les champions en titre de la Conférence Est n’ont révélé aucun détail publiquement. La peine exacte, y compris la durée de la suspension éventuelle, n’a pas été déterminée.

ESPN a signalé pour la première fois mercredi soir qu’une suspension était envisagée pour la violation de la politique de l’équipe. ESPN et The Athletic ont rapporté plus tard que l’enquête des Celtics portait sur la question de savoir si Udoka avait une relation inappropriée avec un membre de l’organisation.

Perdre Udoka serait un coup dur pour une équipe qui est largement considérée comme l’une des favorites pour se disputer un titre NBA cette saison, après avoir perdu seulement deux matchs avant de remporter le championnat la saison dernière lors de sa première année.

Les Celtics ouvrent le camp d’entraînement mardi. Si Udoka n’est pas autorisé à diriger l’équipe, la tâche incombera presque certainement à l’un de ses assistants. Un candidat possible, Joe Mazzulla, a été interviewé pour le poste d’entraîneur de l’Utah Jazz cet été, un poste qui a finalement été attribué à Will Hardy – qui était l’assistant d’Udoka à Boston la saison dernière.

Les autres entraîneurs adjoints d’Udoka sont Damon Stoudemire, Ben Sullivan, Aaron Miles et Tony Dobbins.

Udoka a connu une brillante première saison en tant qu’entraîneur des Celtics, terminant la saison régulière à 51-31 – 26-6 lors des 32 derniers matchs – et menant Boston devant Brooklyn, Milwaukee et Miami sur le chemin de la finale de la NBA. Les Celtics ont perdu la série de titres contre les Golden State Warriors en six matchs.

Tim Reynolds, l’Associated Press