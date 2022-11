Sources AP: le chef de l’agence frontalière américaine est expulsé

WASHINGTON (AP) – Le chef des douanes et de la protection des frontières des États-Unis est contraint de quitter son poste à la tête de la plus grande agence d’application de la loi du pays alors que le nombre de passages illégaux a atteint le plus haut niveau jamais enregistré au cours d’un exercice, selon deux personnes familières avec la matière.

Chris Magnus, qui occupe le poste confirmé par le Sénat depuis moins d’un an, a été sommé de démissionner ou d’être licencié, selon deux personnes qui avaient été informées de la question mais qui n’étaient pas autorisées à en parler publiquement et ont parlé à The Associated Press sous couvert d’anonymat. Cela fait partie d’un bouleversement plus large attendu à la sécurité intérieure alors que les autorités frontalières luttent pour gérer une vague de migrants et de plus en plus ceux venant de pays comme le Venezuela.

Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente, selon des chiffres récemment publiés. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Donald Trump, en 2019.

Brandon Judd, le président du National Border Patrol Council, a confirmé que Magnus était expulsé.

Le Los Angeles Times a été le premier à rendre compte de l’ultimatum. Dans une déclaration au journal, Magnus a déclaré que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lui avait demandé de démissionner ou d’être renvoyé. Il a dit qu’il ne démissionnerait pas et a défendu son dossier.

Ni les douanes et la protection des frontières ni le département de la sécurité intérieure n’ont répondu aux demandes de commentaires.

___

Spagat a rapporté de San Diego.

Mike Balsamo, Colleen Long et Elliot Spagat, Associated Press