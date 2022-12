Sources AP: Biden dit aux Dems qu’il veut que SC soit le premier État votant

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les démocrates devraient abandonner les caucus «restrictifs» et donner la priorité à la diversité au début de leur calendrier primaire présidentiel – portant un coup dur au statut de l’Iowa depuis des décennies en tant qu’État qui mène le processus.

Dans une lettre adressée au bras de réglementation du Comité national démocrate, Biden n’a pas mentionné les États spécifiques qu’il aimerait voir passer en premier. Mais il a dit aux démocrates qu’il voulait que la Caroline du Sud passe au premier rang, selon trois personnes familières avec sa recommandation qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

La direction du président intervient alors que le comité des règles du DNC se réunit à Washington vendredi pour voter sur la modification du calendrier primaire présidentiel à partir de 2024. Les membres s’attendent maintenant à approuver de nouvelles règles mettant la Caroline du Sud en premier, suivies du New Hampshire et du Nevada le même jour un semaine plus tard.

La Géorgie et le Michigan entreraient dans le top cinq en tant que nouveaux premiers États, et chacun organiserait des primaires dans les semaines suivantes, selon les membres du comité. Les deux champs de bataille ont été essentiels à la victoire de Biden en 2020 sur le président de l’époque, Donald Trump, qui avait remporté les deux États lors de sa campagne de 2016 à la Maison Blanche.

Une grande partie du reste du pays voterait dans le cadre du Super Tuesday peu de temps après.

De tels changements devraient intervenir après des années d’appels de la part de nombreux démocrates de haut niveau pour que le calendrier électoral reflète mieux la base profondément diversifiée du parti que l’Iowa principalement blanc, qui détient le premier caucus du pays, et le New Hampshire, qui détient la première primaire. Le nouveau calendrier devra encore être approuvé par l’ensemble du DNC lors d’un vote qui aura lieu au début de l’année prochaine, mais le DNC tiendra presque certainement compte des recommandations du comité d’élaboration des règles.

L’ordre proposé des premiers États a été rapporté pour la première fois par le Washington Post.

“Pendant des décennies, les électeurs noirs en particulier ont été l’épine dorsale du Parti démocrate mais ont été repoussés au début du processus primaire”, a écrit Biden dans une lettre sur du papier à lettres personnel qui ne portait pas le sceau de la Maison Blanche. «Nous comptons sur ces électeurs lors des élections, mais nous n’avons pas reconnu leur importance dans notre calendrier de nomination. Il est temps d’arrêter de prendre ces électeurs pour acquis et de leur donner une voix plus forte et plus précoce dans le processus.

Il a déclaré que les caucus étaient «restrictifs et anti-travailleurs» car ils obligent les électeurs «à passer beaucoup de temps» lors d’un rassemblement nocturne pour choisir des candidats en personne, «désavantageant les travailleurs horaires et quiconque n’a pas la flexibilité d’aller à un ensemble lieu à une heure précise.

Les changements pourraient être mis en œuvre dès 2024 mais seraient largement dénués de sens jusqu’en 2028 si Biden choisit de briguer un second mandat. Le président a déclaré pendant des mois qu’il avait l’intention de se présenter à nouveau, et les aides de la Maison Blanche et les alliés de Biden ont entamé des discussions sur la dotation et la structure de sa candidature probable pour 2024 tout en s’abstenant de prendre des mesures manifestes pendant que le président pèse une décision finale.

Un tel remaniement serait néanmoins sismique étant donné que le caucus de l’Iowa est en tête du calendrier électoral démocrate depuis 1976. Pourtant, cela surviendrait deux ans après une série de problèmes techniques si gâchés par les résultats du parti qu’ils ont empêché l’Associated Press de déclarer un démocrate de l’Iowa en 2020. vainqueur du caucus.

Sur le calendrier démocrate actuel, l’Iowa a été suivi par le New Hampshire, qui a organisé la première primaire du pays depuis 1920. Le Nevada et la Caroline du Sud sont les prochains depuis l’élection présidentielle de 2008, lorsque les démocrates ont procédé pour la dernière fois à une refonte majeure du calendrier primaire.

Le Comité national républicain, quant à lui, a déjà décidé de maintenir le caucus de l’Iowa comme premier concours de son calendrier présidentiel de 2024, garantissant que les espoirs du GOP à la Maison Blanche – dont Trump – continueront à y faire fréquemment campagne.

La Caroline du Sud revêt une importance particulière pour Biden. Sa victoire lors de la première primaire de l’État dans le Sud en 2020 a lancé sa campagne présidentielle après de mauvais résultats dans l’Iowa et le New Hampshire en route pour remporter l’investiture démocrate.

Dick Harpootlian, un allié de longue date de Biden, collecteur de fonds et ancien président du Parti démocrate de Caroline du Sud, a déclaré jeudi que lui et Biden avaient discuté de l’avancement possible de la Caroline du Sud la nuit de la victoire primaire de Biden en 2020 là-bas. Harpootlian a déclaré qu’il avait fait comprendre à Biden que l’État était un meilleur endroit que l’Iowa pour organiser un concours de vote présidentiel encore plus tôt – auquel Harpootlian a déclaré que Biden était réceptif.

“Je pense qu’il a convenu qu’il s’agissait d’un processus beaucoup plus dynamique”, a déclaré Harpootlian. “L’Iowa n’était qu’un cauchemar.”

Le comité des règles du DNC discute depuis des mois de la réorganisation du calendrier précoce, déclenchant une bataille acharnée entre de nombreux États pour passer en premier. Dans une déclaration conjointe jeudi soir, la présidente du Parti démocrate du Michigan, Lavora Barnes, et la représentante américaine Debbie Dingell ont déclaré : « Nous avons toujours dit que toute route menant à la Maison Blanche passe par le cœur et le président Biden le comprend.

Mais les souhaits de Biden ont déclenché la colère dans le New Hampshire, où la loi de l’État appelle à la tenue de la première primaire du pays et où les responsables ont menacé pendant des mois de simplement accélérer leur élection, quelles que soient les nouvelles règles approuvées par le DNC. D’autres États ont déjà tenté de violer les règles du parti et de se rapprocher du front, seulement pour être menacés de voir leurs délégués ne pas compter pour le candidat choisi pour remporter la nomination du parti.

La sénatrice démocrate du New Hampshire, Jeanne Shaheen, a publié une déclaration fustigeant « la décision à courte vue de la Maison Blanche », tandis que sa collègue démocrate du New Hampshire, la sénatrice Maggie Hassan, a déclaré : « Je m’oppose fermement à la proposition profondément erronée du président.

“Mais ne vous y trompez pas”, a déclaré Hassan dans un communiqué. “La loi du New Hampshire est claire et notre primaire continuera d’être la première du pays.”

___

Kinnard a rapporté de Columbia, SC L’écrivain de l’Associated Press Steve Peoples à New York a contribué à ce rapport.

Zeke Miller, Meg Kinnard et Will Weissert, Associated Press