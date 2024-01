Source – Zac Robinson suit Raheem Morris chez les Falcons pour devenir OC

Les Falcons d’Atlanta font venir bien plus que leur nouvel entraîneur-chef des Rams de Los Angeles.

Dans l’une des premières embauches du nouvel entraîneur des Falcons, Raheem Morris, il propose Zac Robinson comme coordinateur offensif de l’équipe, a déclaré une source à Adam Schefter d’ESPN. Robinson, 37 ans, était l’entraîneur des quarts et le coordonnateur des jeux de passes des Rams au cours des deux dernières saisons alors qu’il gravissait les échelons des entraîneurs.

L’ancien quart-arrière de la NFL et de l’Oklahoma State avait passé toute sa carrière d’entraîneur avec les Rams, commençant comme entraîneur adjoint des quarts en 2019, devenant entraîneur adjoint des receveurs en 2020 et travaillant à nouveau comme entraîneur adjoint des quarts en 2021 avant sa promotion au poste de coordinateur du jeu de passes. et entraîneur des quarts en 2022.

Zac Robinson suit Raheem Morris de Los Angeles à Atlanta pour devenir le coordinateur offensif des Falcons. Kirby Lee/USA Today Sports

Parmi les joueurs de position de compétence avec lesquels Robinson devra travailler figurent les demis offensifs Bijan Robinson et Tyler Allgeier, le receveur Drake London et les ailiers rapprochés Kyle Pitts et Jonnu Smith, qui sont tous sous contrat pour 2024. Les cinq joueurs de ligne offensive de départ de l’équipe de la saison dernière, sont également sous contrat, notamment le garde droit du Pro Bowl Chris Lindstrom.

La question pour Robinson sera celle du quart-arrière. Atlanta a les deux titulaires de la saison dernière, Desmond Ridder et Taylor Heinicke, sous contrat pour 2024. Cependant, l’une des raisons pour lesquelles les Falcons ont renvoyé Arthur Smith après trois saisons était le jeu des quarts, que le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, a qualifié de « déficient ».

Robinson a travaillé avec Matthew Stafford au cours des trois dernières saisons et avec Jared Goff lors de la première saison de Robinson avec les Rams en 2019. Maintenant, il pourrait développer un quart-arrière plus jeune, selon la façon dont les Falcons décident de gérer leur salle de quart-arrière.

Robinson était un choix de septième ronde en 2010 par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a passé du temps avec les Patriots, les Seahawks de Seattle, les Lions de Détroit et les Bengals de Cincinnati, mais n’a jamais lancé de passe lors d’un match de saison régulière de la NFL.

Il est ensuite devenu entraîneur de développement des quarts-arrières au Texas et a travaillé pour le site d’analyse Pro Football Focus avant de se tourner vers l’entraînement et d’être embauché par les Rams.

Atlanta a également retenu les services du coordinateur des équipes spéciales, Marquice Williams, samedi, a déclaré une source de la ligue à ESPN, permettant aux Falcons de conserver l’un des meilleurs coordinateurs des équipes spéciales de la ligue et offrant une continuité au sein du personnel pendant la transition du club de Smith à Morris.