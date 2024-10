Source – Marshawn Kneeland des Cowboys évite une blessure mettant fin à la saison

FRISCO, Texas — L’ailier défensif recrue des Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, a échappé à une blessure au genou droit qui a mis fin à la saison, mais il aura besoin d’une intervention chirurgicale qui pourrait le tenir absent quatre à six semaines, selon une source.

Une IRM lundi a montré que le ligament croisé antérieur reste intact, mais il devra subir une intervention chirurgicale arthroscopique pour une déchirure du ménisque. S’il avait subi une déchirure du LCA, sa saison aurait été terminée. Si l’opération et la rééducation de Kneeland se déroulent bien, il pourrait revenir à la mi-novembre après un passage dans la réserve des blessés.

Kneeland devrait subir une intervention chirurgicale mardi, a annoncé lundi l’entraîneur Mike McCarthy.

Malgré les bonnes nouvelles, cela aura un impact sur la ligne défensive des Cowboys qui pourrait voir Micah Parsons rater une autre semaine en raison d’une entorse élevée à la cheville gauche, tandis que DeMarcus Lawrence est sur la réserve des blessés avec une blessure de Lisfranc au pied droit et envisage également un congé à la mi-novembre. retour.

Kneeland a été blessé lors du quatrième jeu défensif de la victoire 20-17 des Cowboys contre les Steelers de Pittsburgh alors qu’il éliminait le quart-arrière Justin Fields. Il a été aidé jusqu’à la tente médicale bleue avant d’être transporté aux vestiaires pour un examen plus approfondi et n’est pas revenu.

Les Cowboys ont utilisé Kneeland et Chauncey Golston comme partants à la place de Parsons et Lawrence et se sont tournés vers Tyrus Wheat et Carl Lawson après la blessure de Kneeland. Wheat et Lawson ont réussi un demi-sac contre les Steelers ainsi que trois quarts pressés.

Après le match, l’entraîneur Mike McCarthy a déclaré qu’ils avaient travaillé avec des secondeurs à cet endroit contre les Steelers au cas où il y aurait une autre blessure.

Lawson a été retiré de l’équipe d’entraînement au cours des trois derniers matchs, mais il devrait maintenant être ajouté à la liste de 53 joueurs pour pouvoir rejouer. Il est possible que les Cowboys cherchent à renforcer leur position avec au moins un ajout à l’équipe d’entraînement sans Kneeland.

Le groupe d’ailier défensif a été touché par des blessures depuis le début du camp d’entraînement. Sam Williams, qui devait être le troisième passeur des Cowboys derrière Parsons et Lawrence, a subi une déchirure du LCA de fin de saison lors de l’un des premiers entraînements à Oxnard, en Californie.