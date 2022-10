Source: L’Ukraine rejoindra la candidature Espagne-Portugal pour la Coupe du monde 2030

GENÈVE (AP) – L’Ukraine est sur le point de rejoindre l’Espagne et le Portugal dans une candidature combinée pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Une personne proche du projet a déclaré mardi à l’Associated Press que l’Ukraine était ajoutée à la candidature Espagne-Portugal. La candidature, en préparation depuis plus de trois ans, devrait être annoncée mercredi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’annonce n’a pas encore été rendue publique.

Le président de la fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko, a confirmé à l’AP qu’il se rendrait en Suisse pour l’annonce, mais il a refusé de confirmer les détails du projet.

L’ajout de l’Ukraine à la candidature européenne a été rapporté pour la première fois par le journal britannique The Times de Londres.

L’Ukraine a co-organisé le Championnat d’Europe 2012 dans quatre villes, dont Donetsk et Kharkiv. Ces villes sont occupées ou bombardées depuis que la Russie a envahi le pays au début de cette année.

Azzoni a rapporté de Madrid.

Graham Dunbar et Tales Azzoni, The Associated Press