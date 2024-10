Source – Les tests du QB des Packers Jordan Love ne montrent aucun dommage significatif

GREEN BAY, Wisconsin – La blessure à l’aine que le quart-arrière des Packers de Green Bay Jordan Love a subie lors de la victoire dimanche contre les Jaguars de Jacksonville ne devrait pas le maintenir à l’écart à long terme, a déclaré une source à ESPN.

Les tests effectués lundi n’ont montré aucun dommage significatif et il s’agit d’une souche. Une source a déclaré que sa disponibilité pour la confrontation NFC Nord de dimanche contre les Lions de Détroit dépendra de la façon dont il se sent et progresse tout au long de la semaine.

Si les Packers (6-2) n’ont pas Love dimanche contre les Lions (6-1), il y a de fortes chances que ce soit le seul match qu’il ratera car Green Bay aura son bye la semaine suivante.

Malik Willis, qui a remplacé Love dimanche, débuterait contre les Lions si Love était absent.

Bien que l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, n’ait fourni aucune mise à jour supplémentaire sur le statut de Love lundi, il a déclaré que son quart-arrière semblait « de bonne humeur ».

« Oui, s’il peut y aller, il le fera », a déclaré LaFleur. « Donc, nous verrons où il en est d’ici la fin de la semaine. Mais si nous sentons qu’il ne peut pas se protéger, alors nous ne le mettrons certainement pas dans cette position. »

Pendant ce temps, les tests sur le genou du demi de coin Jaire Alexander n’ont montré aucune inquiétude significative, a déclaré une source à ESPN. Rien n’a été décidé quant à sa disponibilité pour le match de dimanche contre les Lions, mais les Packers surveilleront ses courbatures tout au long de la semaine. Alexander a été blessé lors du dernier jeu défensif de Green Bay lors de la victoire de dimanche. Il semblait incapable de mettre du poids sur sa jambe droite alors qu’il sautait hors du terrain.

Love, qui s’est blessé lors du premier entraînement du match, a terminé la première mi-temps mais, après avoir pris le premier jeu du troisième quart-temps, il a boité jusqu’à la ligne de touche et n’est pas revenu.

Les Packers ne l’ont jamais exclu, mais il a passé le reste du match sur la touche. Love, qui a lancé sa neuvième interception de la saison deux après le premier signe d’une blessure à l’aine, n’a pas parlé aux journalistes après le match.