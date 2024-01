Source – Les Bears embauchent l’ancien OC des Seahawks Shane Waldron pour diriger l’offensive

CHICAGO — Les Bears de Chicago finalisent un accord pour faire de Shane Waldron leur prochain coordinateur offensif, a confirmé une source à ESPN.

Waldron, 44 ans, a été le premier des neuf candidats que les Bears ont demandé à interviewer après avoir renvoyé l’ancien coordinateur offensif Luke Getsy et quatre membres du personnel offensif le 10 janvier. Il arrive à Chicago après avoir passé les trois dernières saisons en tant que coordinateur offensif pour le Seattle Seahawks.

Waldron a commencé sa carrière d’entraîneur dans la NFL en tant qu’entraîneur du contrôle qualité offensif avec la Nouvelle-Angleterre en 2008 et a ensuite été l’entraîneur des bouts serrés des Patriots. Après des arrêts dans la United Football League et à l’UMass, Waldron est revenu dans la NFL en 2016 avec Washington avant de passer quatre saisons avec les Rams de Los Angeles, où il a entraîné les ailiers rapprochés (2017), les quarts (2019) et a été coordinateur du jeu de passes. .

Y compris Waldron, Chicago a interviewé quatre candidats coordonnateurs offensifs qui ont été entraîneurs sous Sean McVay. Les autres candidats de l’arbre des entraîneurs McVay comprenaient Liam Coen, Thomas Brown et Zac Robinson.

Jeremy Fowler d’ESPN a rapporté dimanche que les Bears avaient également demandé à interviewer le coordinateur offensif des Chargers, Kellen Moore, qui a été bloqué par Los Angeles après avoir passé un entretien pour le poste d’entraîneur-chef vacant la semaine dernière.

Waldron apporte trois saisons d’expérience de jeu à Chicago. Il est devenu le coordinateur offensif de Seattle lors de la dernière saison de Russell Wilson avec les Seahawks en 2021 et a entraîné Geno Smith à réaliser sa meilleure saison en carrière la saison suivante, lorsque le quart-arrière s’est classé premier pour le pourcentage d’achèvement (69,8), quatrième pour les touchés (30), cinquième pour les touchés. note de passeur (100,9), septième en QBR (62,8) et huitième en verges par la passe (4 282).

L’offensive de Seattle s’est classée 17e pour les points par match (21,4) et 21e pour les verges par match (322,9) en 2023. Les Bears étaient respectivement 18e (21,2) et 20e (232,2) dans ces catégories.

Le déséquilibre offensif de Chicago entre la possession de l’offensive n ° 2 de la ligue et le 27e rang en passes a été le catalyseur qui a poussé les Bears à quitter Getsy après deux saisons.

“De toute évidence, vous voulez avoir quelqu’un qui soit un excellent professeur”, a déclaré l’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, lorsqu’on lui a demandé ce que l’équipe recherchait comme prochain coordonnateur offensif. “Je pense que c’est important parce que vous savez qu’il doit entraîner les entraîneurs pour diriger le poste. Et je pense que c’est le trait numéro un de tout grand entraîneur. Vous devez être capable d’avoir l’innovation pour vraiment regarder les joueurs que vous avez. et être capable d’aider à améliorer et à mettre ces gars en position pour réussir, obtenir des explosifs et déplacer le ballon sur le terrain, de sorte que là, je pense que c’est la chose la plus importante, la partie enseignant, puis la partie innovation. et la créativité, je pense, en sera la plus grande partie. »

Waldron arrivera à Chicago au cours d’une intersaison cruciale centrée sur la décision de l’organisation au poste de quart-arrière. Au cours des trois prochains mois, l’équipe devra décider si elle doit utiliser le choix n ° 1 sur Caleb Williams de l’USC ou une autre recrue ou aller de l’avant avec le quart-arrière Justin Fields qui entame sa quatrième saison.

Lors de sa conférence de presse de fin de saison le 10 janvier, le directeur général Ryan Poles a déclaré qu’il ne pensait pas que l’équipe avait besoin de clarté complète sur la direction qu’elle prendrait en tant que quart-arrière lors des entretiens avec les candidats coordonnateurs offensifs.

“Non, j’adore ça parce qu’il le faut, qu’allez-vous faire pour ces quatre types différents de quarterbacks ?” Les Polonais ont dit. “Je veux entendre cela et c’est vraiment important de voir la polyvalence et l’adaptabilité de leur enseignement et la façon dont ils mettent en œuvre un plan, un schéma, s’ajustent. Je pense que cela rend en fait le processus assez dynamique en termes de processus d’entretien.”

La nouvelle de l’embauche de Waldron a été rapportée pour la première fois par le réseau NFL.