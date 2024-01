Source – Les Bears embauchent Eric Washington comme coordinateur défensif

CHICAGO — Les Bears ont embauché Eric Washington comme coordinateur défensif, a confirmé une source à ESPN samedi.

Washington, 54 ans, occupe le poste laissé vacant par la démission d’Alan Williams avant la deuxième semaine de la saison dernière. L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a pris en charge les fonctions d’appel défensif et devrait continuer à appeler la défense de Chicago en 2024.

Washington a passé 20 saisons en tant qu’entraîneur dans la NFL, dont les quatre dernières avec les Bills de Buffalo. Il arrive à Chicago après avoir été entraîneur-chef adjoint des Bills et entraîneur de la ligne défensive au cours de la saison 2023. La défense de Buffalo a accordé le quatrième moins de points (18,3 PPG) et a généré le quatrième plus grand nombre de sacs (54) en 2023.

Washington est le troisième ajout au personnel d’entraîneurs des Bears cette semaine après que Chicago ait embauché le coordinateur offensif Shane Waldron et l’entraîneur des quarts Kerry Joseph.

Lors de sa conférence de presse de fin de saison le 10 janvier, Eberflus a déclaré que son candidat idéal comme coordonnateur défensif est quelqu’un qui « peut être devant la salle quand je n’y suis pas, quand je suis avec l’offensive ou que je me prépare à autre chose et travaillant dans d’autres zones du bâtiment.

“Vous recherchez un staff d’étoiles des deux côtés”, a déclaré Eberflus. “Dynamique, des gars qui peuvent passer de la salle de classe aux exercices et ensuite vraiment mettre cela sur le terrain. Dans cette position, il va s’agir de lier tout cela ensemble. Bien sûr et de travailler avec moi pour le faire également.”

Ce sera le deuxième passage de Washington avec les Bears. Il a auparavant travaillé sous la direction de Lovie Smith en tant qu’assistant défensif de 2008 à 2009 et a entraîné la ligne défensive de Chicago en 2010. Il a ensuite passé les neuf saisons suivantes à travailler en Caroline sous la direction de Ron Rivera, l’ancien coordinateur défensif des Bears.

Washington supervisera une défense qui s’est classée n°1 contre la course (86,4 YPG) et était à égalité en tête de la ligue avec 22 interceptions en 2023. Malgré un revirement défensif important après l’acquisition du rusher de bord Montez Sweat à la date limite des échanges, les Bears continuera de se concentrer sur l’amélioration de sa course aux passes cette saison après avoir terminé à égalité au sixième rang le plus bas pour cent de pression en équipe (18,8 %) et au deuxième moins de sacs (30).

NFL Network a été le premier à signaler l’embauche de Washington par les Bears.