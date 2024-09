Source — La NFL inflige une amende à Carr, joueur des Saints, pour la danse de Michael Jackson sur le TD

METAIRIE, Louisiane – Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans Derek Carr a été condamné à une amende pour sa célébration de touchdown de la semaine 2 qui imitait Michael Jackson, a déclaré une source à ESPN.

Carr a réussi à s’emparer du ballon depuis la ligne des 1 yards pour un touchdown lors du troisième quart-temps de la victoire 44-19 des Saints contre les Cowboys de Dallas dimanche. Il a ensuite exécuté un mouvement de danse rendu célèbre par Jackson consistant à attraper son entrejambe.

Choix de l’éditeur

Bien que la NFL ait assoupli certaines règles de célébration de touchdown en 2017, le règlement actuel stipule qu’un joueur peut être signalé pour conduite antisportive pour « un acte sexuellement suggestif ou offensant ».

Bien que les amendes de la semaine 2 n’aient pas encore été rendues publiques, une première infraction pour conduite antisportive est passible d’une amende de 14 069 $. Carr n’a pas été signalé pour la célébration.

Carr a déclaré qu’il avait choisi cette célébration parce qu’il avait promis à sa famille qu’il danserait avec Jackson s’il marquait un touchdown cette saison.

« Les gens ne savent pas grand-chose de moi. … Les mariages ou les anniversaires, je danse toujours », a déclaré Carr après le match. « Une fois, j’ai frappé le Michael Jackson et [my brothers] on disait : « Mec, tu dois faire ça si tu marques. »

Discussion sur le football professionnel premier rapportant la nouvelle de l’amende infligée à Carr.