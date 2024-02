Source de l’épidémie de légionellose identifiée au Minnesota, selon le MDH

Les autorités sanitaires de Grand Rapids, dans le Minnesota, ont découvert que l’approvisionnement en eau municipal avait probablement déclenché une épidémie de maladie du légionnaire.

Il y a généralement des dizaines d’épidémies distinctes par an, la plus grande partie des cas étant historiquement liés aux établissements de santé, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 1 personne infectée sur 10 meurt de la maladie.

Depuis avril 2023, 14 cas de maladie pulmonaire ont été confirmés, selon un communiqué de presse du département de la santé de l’État. La maladie est causée par l’inhalation Légionelle bactéries trouvées dans l’eau, indique le communiqué.

“Nous prenons cette situation très au sérieux”, a déclaré Jessica Hancock-Allen, directrice du ministère de la Santé du Minnesota, MDH, Division de l’épidémiologie, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, dans un communiqué. « Alors que la plupart des gens exposés à Légionelle les bactéries ne développent pas la maladie du légionnaire, la meilleure chose à faire si vous présentez des symptômes de pneumonie – tels que toux, essoufflement, fièvre et maux de tête – est de contacter immédiatement votre fournisseur de soins de santé.

Hancock-Allen note que la plupart des cas peuvent être traités avec succès avec des antibiotiques, mais qu’un diagnostic précoce et un traitement approprié sont importants pour le rétablissement.

Selon le communiqué, un facteur commun à chaque cas était l’exposition à l’approvisionnement en eau municipale. Ils ont ensuite analysé l’eau de deux bâtiments de la communauté et tous deux ont été testés positifs à la bactérie.

Les autorités ont découvert que non seulement les bactéries présentes dans les bâtiments étaient liées les unes aux autres, mais qu’elles étaient également liées aux bactéries trouvées dans les échantillons respiratoires des patients.

« Nous travaillons en partenariat avec le service des eaux local pour déterminer la meilleure façon de remédier à la situation », a déclaré Tom Hogan, directeur de la division de santé environnementale de MDH. “Des échantillonnages d’eau supplémentaires sont prévus, et les résultats seront analysés et utilisés pour éclairer des actions et des communications supplémentaires.”

Julie Kennedy, directrice générale des services publics de la ville, a déclaré qu’elle se concentrerait sur l’élaboration d’un plan visant à rincer et à désinfecter les zones du système d’eau afin de réduire le risque de Légionelle.

Kennedy dit que la ville envisage d’installer un système de chloration, mais que le processus pourrait être compliqué.

“L’introduction de la chloration dans un système auparavant non chloré est un processus complexe, notre approche doit donc être méthodique pour garantir que nous évitons toute complication supplémentaire en matière de santé, de sécurité ou de système de distribution”, a déclaré Kennedy dans un communiqué.

À mesure que le plan continue de se développer, Kennedy affirme que la ville enverra des mises à jour locales et des avis aux clients tout en continuant à travailler avec MDH et d’autres experts pour évaluer le système de distribution d’eau afin de « déterminer la meilleure solution à long terme ».

Les habitants de Grand Rapids doivent-ils faire bouillir leur eau ?

Kennedy a déclaré à USA TODAY dans un e-mail que l’eau publique est potable et que la ville n’est soumise à aucun avis d’ébullition de l’eau.

“Les tests d’eau effectués par MDH dans notre usine de traitement d’eau, nos châteaux d’eau et notre centre de service n’ont révélé aucune présence de bactérie Legionella”, a déclaré Kennedy.

Bien que l’eau soit potable, les douches peuvent nécessiter des précautions supplémentaires.

“Si la vapeur ou le brouillard d’une douche est inhalé et que l’eau de la plomberie contient des légionelles, alors oui, il y a un risque d’infection”, a déclaré Kennedy.

Elle recommande aux gens de maintenir les eaux en dehors de la plage idéale pour la croissance de Legionella, qui se situe entre 70 et 113 degrés Fahrenheit selon le CDC.

Kennedy dit que « rincer régulièrement les robinets et les pommes de douche, surtout s’ils n’ont pas été utilisés récemment », est un autre moyen de contrôler la propagation de l’infection.

Qu’est-ce que la maladie du légionnaire ?

La maladie du légionnaire est un type grave de pneumonie, selon le CDC. La maladie est une infection pulmonaire, également connue sous le nom de fièvre de Pontiac, causée par Légionelle bactéries que l’on trouve naturellement dans l’eau douce, comme les lacs et les ruisseaux.

La bactérie peut causer des problèmes de santé lorsqu’elle se développe et se propage dans les systèmes d’eau des bâtiments, y compris les systèmes de climatisation. La maladie peut se propager de personne à personne, mais elle se propage plus fréquemment lorsqu’une personne inhale des particules qui se sont développées dans un environnement intérieur. Environ un tiers des épidémies surviennent dans des établissements de santé, où les patients peuvent être particulièrement vulnérables – une explication possible du fait que 10 % des personnes infectées meurent de la maladie.

“Les gens peuvent tomber malades lorsqu’ils respirent de petites gouttelettes d’eau ou qu’ils avalent accidentellement de l’eau contenant Légionelle dans les poumons”, selon le CDC.

La maladie elle-même n’est généralement pas contagieuse, mais elle peut se propager d’une personne à l’autre dans de très rares circonstances.

Comment contrôler la propagation de la maladie du légionnaire

Le Le CDC dit il existe des moyens de contrôler la propagation de la bactérie en élaborant et en maintenant un programme de gestion de l’eau.

Il indique que les gens peuvent également effectuer les opérations suivantes :

Gardez la température de l’eau en dehors de la plage idéale pour Légionelle croissance. Mais sachez que les bactéries peuvent se développer à des températures aussi basses que 68 degrés.

Empêcher la stagnation de l’eau.

Entretenir des dispositifs pour empêcher les sédiments, le tartre, la corrosion et le biofilm, car ils fournissent un habitat et des nutriments pour Légionelle.

Symptômes de la maladie du légionnaire

L’infection est similaire à d’autres types de pneumonie. Le CDC déclare que les patients exposés à la bactérie peuvent ressentir les symptômes suivants :

Toux

Essoufflement

Fièvre

Douleurs musculaires

Maux de tête

La maladie du légionnaire est-elle courante ?

Il n’y a pas beaucoup de cas signalés chaque année, le CDC affirme que le nombre de cas est en augmentation. Il estime également que le nombre de cas pourrait être environ deux à trois fois plus élevé que ce qui est signalé.

“Les services de santé ont signalé près de 10 000 cas de maladie du légionnaire aux États-Unis en 2018”, précise le CDC. “Cependant, comme la maladie du légionnaire est probablement sous-diagnostiqué, ce chiffre pourrait sous-estimer la véritable incidence.”