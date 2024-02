Source de l’éclosion de la maladie du légionnaire identifiée à Grand Rapids

Les responsables de la santé de l’État ont déclaré lundi avoir identifié la source d’un Épidémie de maladie du légionnaire dans le nord du Minnesota.

Le ministère de la Santé du Minnesota a déclaré que les tests indiquent que certaines parties du système d’eau de la ville de Grand Rapids sont la source. Quatorze cas de maladie ont été identifiés dans la région depuis avril dernier ; 11 de ces personnes ont été hospitalisées. Personne n’est mort.

“Nous prenons cette situation très au sérieux”, a déclaré Jessica Hancock-Allen, directrice de la Division de l’épidémiologie, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses du ministère de la Santé. « Bien que la plupart des personnes exposées à la bactérie Legionella ne développent pas la maladie du légionnaire, la meilleure chose à faire si vous présentez des symptômes de pneumonie, tels que toux, essoufflement, fièvre et maux de tête, est de contacter immédiatement votre fournisseur de soins de santé. La plupart des cas peuvent être traités avec succès avec des antibiotiques, mais un diagnostic rapide et un traitement antibiotique approprié sont importants.

Grand Rapids Public Utilities a déclaré qu’il travaillait sur un plan visant à rincer et désinfecter le système d’eau.

« Nous travaillons en partenariat avec le service des eaux local pour déterminer la meilleure façon de remédier à la situation », a déclaré Tom Hogan, directeur de la Division de la santé environnementale du ministère de la Santé. “Des échantillonnages d’eau supplémentaires sont prévus, et les résultats seront analysés et utilisés pour éclairer des actions et des communications supplémentaires.”

Le département de la santé de l’État a déclaré que Grand Rapids possède « l’un des rares systèmes d’eau communautaire du Minnesota à ne pas chlorer son eau. En effet, certains systèmes qui puisent de l’eau à partir de sources souterraines, comme les puits communautaires, ne sont pas tenus d’ajouter des désinfectants.

Julie Kennedy, directrice générale de Grand Rapids Public Utilities, a déclaré que le service public envisageait d’ajouter la chloration, mais que ce n’est pas quelque chose qui peut être fait rapidement.

“L’introduction de la chloration dans un système auparavant non chloré est un processus complexe, notre approche doit donc être méthodique pour garantir que nous évitons toute complication supplémentaire en matière de santé, de sécurité ou de système de distribution”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse du département de la santé de l’État.

Kennedy a déclaré que le service public fournirait aux clients des mises à jour à mesure que les plans se développeraient.

La légionellose est une forme de pneumonie causée par l’exposition à la bactérie Legionella. Les responsables de la santé affirment qu’il se propage par l’inhalation de brouillard d’eau, par exemple lors d’une douche. Les gens ne sont pas infectés par l’eau potable, ont déclaré les responsables, et la maladie ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

En 2023, le Minnesota comptait 134 cas, dont six décès, liés à la maladie du légionnaire.

La plupart des personnes exposées à la bactérie Legionella ne développent pas la maladie du légionnaire, selon le département de la santé de l’État. Les personnes présentant un risque accru d’infection et de maladie grave comprennent les personnes âgées de 50 ans et plus et les fumeurs actuels ou anciens. D’autres facteurs de risque comprennent les problèmes de santé chroniques tels que les maladies pulmonaires, rénales ou hépatiques ; diabète; cancer; et les conditions et les médicaments qui affectent le système immunitaire.

Le ministère de la Santé a décrit plusieurs mesures que les résidents peuvent prendre pour réduire le risque de maladies d’origine hydrique.