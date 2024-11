Source – Cowboys RB Elliott absent pour des raisons disciplinaires

ATLANTA — Le demi offensif des Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, ne jouera pas dimanche contre les Falcons d’Atlanta pour des raisons disciplinaires, a déclaré samedi une source à ESPN.

Elliott devait initialement être actif pour le match. Il n’a pas accompagné l’équipe sur le vol charter samedi. L’agent d’Elliott, Rocky Arceneaux, n’a pas pu être joint pour commenter.

Ce n’est pas le retour aux sources qu’Elliott souhaitait depuis qu’il a signé un contrat d’un an avec les Cowboys en avril. Il totalise 149 verges en 48 courses et deux touchés, tout en captant sept passes pour 40 verges en sept matchs.

Il a signé un contrat d’un an avec les Cowboys en avril d’une valeur maximale de 3 millions de dollars et 2,15 millions de dollars garantis, dont une prime à la signature de 600 000 $.

Lors de la défaite de la semaine dernière contre les 49ers de San Francisco, il a marqué son 70e touché au sol pour les Cowboys, deux derrière le Hall of Fame Tony Dorsett, qui est derrière Emmitt Smith dans l’histoire de l’équipe.

Ce sera la première fois de sa carrière qu’Elliott sera éliminé de l’alignement dans un match où le positionnement des Cowboys en séries éliminatoires n’a pas été réglé. Il s’est reposé lors des finales de la saison régulière en 2016 et 2018, leur place étant assurée.

La place d’Elliott sur la liste du match était remise en question la semaine dernière contre San Francisco, même si une source a déclaré qu’il aurait été actif même si le leader Rico Dowdle n’était pas tombé malade avant le coup d’envoi. Il n’a raté que trois matchs en raison d’une blessure (en 2022, il a raté deux matchs en raison d’une blessure au genou ; en 2020, il a raté un match en raison d’une élongation au mollet). Il a été suspendu six matchs en 2017.

Dowdle, qui totalise 246 verges au sol, est en bonne santé cette semaine, et les Cowboys ont élevé Dalvin Cook de l’équipe d’entraînement samedi pour la deuxième semaine consécutive.

Avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2023, Elliott a affiché son plus bas niveau en carrière en courses (184) et en verges (642), mais il a capté 51 passes pour 313 verges et a marqué cinq touchés.

Cette saison, Elliott a débuté le premier match contre les Browns de Cleveland et a mené les Cowboys avec 40 verges en 10 courses avec un touché. Il a débuté la semaine dernière contre les Niners et a réalisé 10 courses pour 34 verges, dont un gain de 11 verges tout au long de la saison en première mi-temps. Dans les cinq autres matchs, il n’a pas réalisé plus de huit courses ou 19 verges dans un match.

Les Cowboys sont entrés dans la saison avec un comité de soutien, mais la production n’a pas été au rendez-vous. Ils sont entrés dans le match de dimanche avec une moyenne de 74,1 verges par match, ce qui est le dernier de la NFL. Ils sont également au milieu d’une séquence de 21 matchs consécutifs sans coureur de 100 verges, la plus longue séquence de l’histoire de l’équipe.

Cook a réalisé quatre saisons de 1 000 verges avec les Vikings du Minnesota (2019-22), remportant à chaque fois une place au Pro Bowl. L’année dernière, il a signé tardivement avec les Jets de New York et n’a récolté que 214 verges en 67 courses en 15 matchs. Il a disputé un match avec les Ravens de Baltimore en séries éliminatoires et a réalisé huit courses pour 23 verges. Il a réalisé six courses pour 12 verges contre les Niners.