Source AP: Rose Bowl accepte d’ouvrir la voie à l’expansion de CFP

Les organisateurs du match du Rose Bowl ont ouvert la voie pour que les éliminatoires de football universitaire s’étendent à 12 équipes à partir de la saison 2024, informant mercredi les responsables du CFP qu’ils sont prêts à modifier les accords pour les deux premières années des éliminatoires plus importantes.

Une personne au courant des discussions entre les organisateurs du match et les responsables du CFP a déclaré à l’Associated Press que le Rose Bowl est prêt à être flexible et souhaite continuer à faire partie des éliminatoires au-delà de 2025.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat parce que les présidents et les chanceliers qui supervisent les séries éliminatoires devaient encore donner leur approbation finale sur les plans d’expansion. ESPN a d’abord signalé l’accord entre le Rose Bowl et le CFP.

Les dirigeants universitaires qui composent le conseil d’administration du CFP faisaient pression pour une décision des responsables du Rose Bowl d’ici mercredi quant à savoir s’ils modifieraient les contrats pour 2024 et 25 et permettraient aux séries éliminatoires de tripler de quatre équipes à 12.

Le Rose Bowl devrait avoir un match traditionnel Pac-12-Big Ten au cours de ces saisons. Pour avoir des éliminatoires à 12 équipes, le Rose Bowl devrait organiser un quart de finale dans son créneau horaire traditionnel du 1er janvier.

Les responsables du Rose Bowl avaient demandé au CFP de garantir que le jeu resterait le jour de l’An dans le nouveau format pour 2026 et au-delà.

Les dirigeants de la PCP rechignaient.

Le contrat initial de 12 ans que le CFP a avec ESPN expire après la saison 2025-26. Les responsables de la CFP n’étaient pas disposés à prendre des engagements contraignants concernant les éliminatoires de football universitaire au-delà de 2025.

L’expansion des éliminatoires de football universitaire devrait rapporter 450 millions de dollars de revenus bruts supplémentaires au cours des deux dernières années du contrat actuel.

Le Rose Bowl est l’un des six qui organisent actuellement les demi-finales du CFP tous les trois ans. Les cinq autres bols et villes hôtes des matchs de championnat prévus après les saisons 2024 et 25 avaient déjà convenu d’accueillir un nouveau format CFP.

Si le Rose Bowl avait empêché une expansion précoce, le jeu de bowling vieux de 122 ans surnommé le grand-père de tous aurait pu être exclu de la prochaine série d’accords avec le CFP.

Il y a deux semaines, les organisateurs du Rose Bowl ont déclaré à l’AP dans un communiqué : “Nous n’avons pas l’intention d’être le seul obstacle qui empêcherait l’expansion de se produire avant la fin de son cycle actuel.”

___

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur http://www.appodcasts.com

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25. Inscrivez-vous à la newsletter de football universitaire de l’AP : https://tinyurl.com/mrxhe6f2

Ralph D. Russo, The Associated Press