WASHINGTON (AP) – Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’ancien président Donald Trump, s’est conformé à une assignation à comparaître du ministère de la Justice et a remis des dossiers dans le cadre d’une enquête fédérale sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole et les efforts pour annuler l’élection présidentielle de 2020, a déclaré jeudi une personne proche du dossier.

Les dossiers produits par Meadows sont les mêmes que ceux qu’il avait précédemment fournis à un comité de la Chambre menant une enquête similaire, selon la personne, qui s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours du ministère de la Justice.

L’assignation à Meadows, rapportée pour la première fois par CNN, indique clairement que les responsables du ministère de la Justice recherchent des informations auprès des plus hauts conseillers de Trump à la Maison Blanche alors qu’ils examinent les efforts de grande envergure pour annuler les résultats de l’élection remportée par le démocrate Joe Biden.

Le département, dont le travail a parfois reflété ou chevauché celui du comité, a signifié ce mois-ci une large vague d’assignations à comparaître devant le grand jury et de mandats de perquisition aux alliés de Trump.

Meadows a été une figure centrale de l’enquête de la Chambre, son nom étant invoqué à plusieurs reprises dans les témoignages d’autres conseillers de Trump, y compris par son propre assistant principal. Il avait fourni au comité des milliers de messages texte, y compris des communications avec des alliés et des conseillers extérieurs de Trump.

Dans un dépôt en avril dans le cadre d’un procès fédéral concernant son assignation à comparaître, un avocat de Meadows a accusé le comité d’avoir tenté de le vilipender publiquement, notant que tous les textes qui lui avaient été fournis avaient été divulgués aux médias. Le comité a refusé à l’époque de répondre à l’accusation.

Meadows n’a pas fourni au comité les dossiers qui, selon lui, faisaient l’objet de revendications de privilège exécutif et ces documents n’ont pas non plus été produits au ministère de la Justice.

___

___

Eric Tucker, l’Associated Press