Source AP: le meilleur assistant de Pence témoigne devant le 1/6 grand jury

WASHINGTON (AP) – L’ancien chef de cabinet de l’ancien vice-président Mike Pence a témoigné devant un grand jury fédéral enquêtant sur l’agression du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, a déclaré lundi une personne proche du dossier.

Marc Short, un proche collaborateur de Pence, était au Capitole le jour du siège et était avec le vice-président alors qu’il fuyait son poste de président du Sénat et se cachait des émeutiers qui avaient pris d’assaut le bâtiment et appelé à sa pendaison.

Short a comparu devant le grand jury après avoir reçu une assignation à comparaître, selon la personne, qui a insisté sur l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours. L’apparition a été rapportée pour la première fois par ABC News, qui a déclaré qu’elle avait eu lieu la semaine dernière. Un porte-parole du bureau du procureur américain n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique et un e-mail demandant des commentaires lundi.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait été demandé à Short lors de sa comparution devant le grand jury, mais le ministère de la Justice a enquêté sur les efforts de grande envergure des alliés de l’ancien président Donald Trump pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, notamment par la création de listes de de faux électeurs dans les États du champ de bataille destinés à renverser le décompte des voix.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré aux journalistes la semaine dernière que “personne n’est au-dessus de la loi” et a décrit l’enquête sur l’attaque contre le Capitole comme l’enquête la plus importante et la plus radicale de l’histoire du ministère de la Justice.

Short a également coopéré à une enquête distincte du comité de la Chambre sur l’insurrection.

Dans un témoignage vidéo diffusé lors de l’une des audiences du panel le mois dernier, Short a rappelé que Pence avait communiqué à Trump “à plusieurs reprises” qu’il n’était pas d’accord avec les efforts visant à le faire annuler les résultats des élections, notamment en rejetant des électeurs ou en déclarant simplement Trump le gagnant.

____

Suivez Eric Tucker sur http://www.twitter.etuckerAP

Eric Tucker, l’Associated Press