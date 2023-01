Source AP: le FBI a fouillé l’ancien bureau de Biden en novembre

WASHINGTON (AP) – Le FBI a fouillé l’ancien bureau du président Joe Biden au Penn Biden Center à Washington en novembre, selon une personne proche du dossier, au moins une semaine après que ses avocats personnels y ont trouvé pour la première fois des dossiers classifiés de son temps comme vice Président.

La découverte des documents dans les immeubles de bureaux éloignés du Capitole américain a conduit à une perquisition des maisons de Biden, y compris sa résidence à Wilmington, Delaware, où des avocats et des agents fédéraux ont trouvé d’autres documents classifiés en décembre et janvier. Il n’était pas immédiatement clair si la perquisition du bureau de Biden par le FBI – qui a été menée volontairement, sans mandat de perquisition – a permis de découvrir des documents classifiés supplémentaires en plus de ceux trouvés le 2 novembre par les avocats de Biden. La personne a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une mesure d’application de la loi.

La nouvelle de la recherche du FBI est le dernier développement inconfortable pour Biden, qui s’est engagé à tourner la page sur le mandat enfreignant les normes et les règles de son prédécesseur, Donald Trump.

Le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour mener une enquête sur la façon dont les documents se sont retrouvés au domicile et à l’ancien bureau de Biden et si des lois ont été enfreintes. Trump fait face à une enquête beaucoup plus périlleuse menée par un avocat spécial distinct après avoir refusé à plusieurs reprises les efforts fédéraux pour récupérer des dossiers classifiés et officiels dans son domaine de Floride.

À la suite des révélations de Biden, l’ancien vice-président Mike Pence a déclaré avoir trouvé des documents classifiés dans sa résidence de l’Indiana et les Archives nationales ont demandé aux anciens présidents et vice-présidents datant de l’administration Reagan de rechercher tout dossier potentiellement classifié ou gouvernemental de manière inappropriée. leur possession.

La nouvelle de la perquisition du Penn Biden Center en novembre a été rapportée pour la première fois mardi par CBS News, dont les premières enquêtes sur la découverte d’informations classifiées au bureau de Biden ont déclenché la première reconnaissance de leur découverte par la Maison Blanche.

La Maison Blanche et les avocats personnels du président, qui ont été critiqués par les républicains et même certains démocrates pour leur divulgation tardive et incomplète d’informations sur les découvertes de documents classifiés, n’ont pas directement révélé la recherche ni commenté l’affaire mardi. Un porte-parole du FBI a refusé de commenter.

Dans une déclaration du 21 janvier reconnaissant que des agents du FBI avaient fouillé et pris la garde de dossiers classifiés au domicile du président à Wilmington la veille, Bob Bauer, l’avocat personnel du président, a déclaré que la recherche “était conforme au processus décrit dans la déclaration que nous avons publiée le Le 14 janvier et suivi après la découverte par l’avocat personnel des documents trouvés au Penn Biden Center.

La Maison Blanche et les avocats personnels de Biden n’ont pas révélé si le FBI a déjà ou va fouiller la maison de Biden à Rehoboth Beach, Delaware. Ses avocats ont précédemment fouillé cette résidence et ont déclaré qu’ils n’y avaient identifié aucun document classifié ou dossier gouvernemental.

L’Université de Pennsylvanie, qui gère le Biden Center, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Eric Tucker, Zeke Miller et Colleen Long, Associated Press