Source AP: l’attaquant de Pelosi portait des attaches zippées, dans l’écho du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – L’homme accusé d’avoir attaqué le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi portait des cravates avec lui lorsqu’il est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco, selon une personne informée de l’enquête, dans ce qui est le dernier parallèle à l’émeute du Capitole de 6 janvier 2021.

La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement de l’affaire Pelosi et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat dimanche.

L’attaque contre le mari de 82 ans du leader démocrate, Paul Pelosi, moins de deux semaines avant les élections du 8 novembre qui détermineront le contrôle du Congrès a été un rappel choquant du climat politique toxique du pays.

La police a déclaré que le suspect, identifié comme étant David DePape, 42 ans, a confronté Paul Pelosi dans la maison familiale de Pacific Heights tôt vendredi et, selon l’AP, a demandé à savoir: “Où est Nancy?”

Les deux hommes se sont battus pour un marteau avant que les agents répondant à un appel au 911 à la maison ne voient DePape frapper Paul Pelosi au moins une fois, a indiqué la police. DePape devrait être interpellé au début de la semaine à venir pour des accusations de tentative de meurtre.

Des échos étranges de l’émeute du 6 janvier étaient apparents dans l’assaut de Paul Pelosi.

Les émeutiers qui ont envahi le Capitole en essayant de renverser la victoire électorale de Joe Biden sur Donald Trump ont parcouru les couloirs et ont crié des appels bruyants demandant “Où est Nancy?” Certains dans le siège ont été vus à l’intérieur du Capitole portant des attaches zippées.

L’attaque violente contre la famille d’un dirigeant du Congrès survient alors que les menaces contre les législateurs et autres responsables politiques atteignent aujourd’hui des sommets sans précédent.

Nancy Pelosi était à Washington lorsque son mari a été attaqué. Elle est rapidement retournée à San Francisco, où son mari a été hospitalisé. Il a été opéré pour une fracture du crâne et a subi d’autres blessures aux bras et aux mains, a indiqué son bureau.

“Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et traumatisés par l’attaque potentiellement mortelle contre notre Pop”, a-t-elle déclaré samedi soir dans une lettre à ses collègues. “Nous sommes reconnaissants pour la réponse rapide des forces de l’ordre et des services d’urgence, et pour les soins médicaux vitaux qu’il reçoit.”

Paul Pelosi reste hospitalisé et “continue de s’améliorer”, a-t-elle déclaré à ses collègues.

Lisa Mascaro, Associated Press