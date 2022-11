Source AP: l’aide de Trump comparaît devant le grand jury de Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Un assistant de l’ancien président Donald Trump qui a déclaré qu’il était présent lorsque Trump a déclassifié de grandes catégories de documents a comparu devant un grand jury fédéral après avoir obtenu l’immunité pour son témoignage, selon une personne proche du dossier.

Kash Patel a comparu jeudi après que le ministère de la Justice a accepté de lui accorder l’immunité de poursuites pour son témoignage et après qu’un juge fédéral à Washington a rendu une ordonnance scellée à cet effet.

Il avait invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lors d’une comparution antérieure devant le grand jury, mais le ministère de la Justice – dans une reconnaissance apparente de son importance en tant que témoin – lui a ensuite offert la forme d’immunité qui le protège d’avoir son témoignage utilisé contre lui.

Le ministère de la Justice mène une enquête criminelle sur la découverte de documents top secrets saisis lors d’une perquisition du FBI dans la propriété de Trump en Floride, Mar-a-Lago, le 8 août. Le FBI a supprimé plus de 100 documents portant des marques de classification au cours de cette perquisition. . Cela s’ajoute aux 15 boîtes de dossiers récupérées en janvier par la National Archives and Records Administration, ainsi qu’à plus de trois douzaines de documents classifiés remis aux enquêteurs en juin.

Patel intéresse les enquêteurs en raison de ses affirmations, y compris dans une interview de mai avec Breitbart News, selon lesquelles il était présent en tant que matériel déclassifié par Trump, même si aucune modification n’a été apportée aux marques de classification sur les documents. Dans cette interview, a déclaré Patel, Trump “a déclassifié des ensembles entiers de documents en prévision de son départ du gouvernement qu’il pensait que le public américain devrait avoir le droit de lire lui-même”.

Les avocats de Trump se sont abstenus d’affirmer qu’il avait déclassifié des documents retrouvés plus tard à Mar-a-Lago, bien qu’ils aient noté qu’un président dispose d’un large pouvoir de déclassification.

Le témoignage de Patel, rapporté pour la première fois par le Washington Post, a été confirmé par une personne proche du dossier qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours. Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Par ailleurs, des agents du FBI ont interrogé un ancien avocat adjoint de la Maison Blanche dans l’administration Trump en mai et juin au sujet de la gestion par Trump d’informations classifiées en tant que président, a déclaré vendredi à AP une personne proche du dossier.

Cet avocat, John Eisenberg, a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas aidé à emballer les cartons qui avaient été emmenés à Mar-a-Lago et qu’il n’avait aucune connaissance des documents qu’ils contenaient. Il a également déclaré qu’il n’avait aucun souvenir, comme l’a affirmé Patel, que Trump ait déclassifié largement ou unilatéralement des ensembles d’informations, a déclaré la personne.

Eisenberg a déclaré aux agents qu’il pensait qu’un président avait un large pouvoir de déclassification, mais que l’étendue du pouvoir dépendait également du contexte et de la nature spécifique des informations concernées.

Il a également raconté aux enquêteurs un épisode dans lequel Trump voulait tweeter des informations sensibles liées à une fusée sur une rampe de lancement. Il a dit qu’il avait contacté une agence partie prenante pour voir si cela poserait un problème, et que certaines marques ont ensuite été supprimées.

Le Post a rapporté plus tôt les détails des interviews d’Eisenberg.

___

En savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump : https://apnews.com/hub/donald-trump

___

Suivez Eric Tucker sur http://www.twitter.com/etuckerAP

Eric Tucker, l’Associated Press