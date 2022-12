Source AP : Bogaerts à Padres pendant 11 ans, 280 millions de dollars

SAN DIEGO (AP) – Les Padres de San Diego et Xander Bogaerts ont convenu d’un contrat à succès de 280 millions de dollars sur 11 ans mercredi soir, ajoutant le cogneur All-Star à une formation déjà profonde.

Une personne familière avec les négociations a confirmé le contrat à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car il était en attente d’un examen physique.

Les Padres avaient déjà Fernando Tatis Jr. à l’arrêt-court, mais il a raté toute la saison en raison de blessures et d’une suspension de 80 matchs pour avoir été testé positif à un médicament améliorant la performance.

San Diego a également rencontré Aaron Judge et Trea Turner avant que les grandes stars n’optent pour différentes équipes. Les Padres ont atteint la NL Championship Series cette année avant de perdre contre les Phillies.

“De notre point de vue, vous voulez explorer et vous assurer que nous examinons toutes les opportunités possibles pour nous améliorer”, a déclaré le directeur général AJ Preller avant que l’accord Bogaerts ne fasse surface. “Nous avons un réel désir de gagner et de le faire depuis longtemps.”

Bogaerts, 30 ans, était l’une des têtes d’affiche d’un groupe stellaire d’arrêts-courts d’agents libres qui comprenait également Turner, Carlos Correa et Dansby Swanson.

Bogaerts, originaire d’Aruba, a résilié son contrat de 120 millions de dollars sur six ans avec Boston après la saison. Le quadruple All-Star a perdu des salaires de 20 millions de dollars pour chacune des trois prochaines années après avoir atteint 0,307 avec 15 circuits et 73 points produits en 150 matchs.

Bogaerts est un frappeur de 0,292 avec 156 circuits et 683 points produits en 10 saisons dans la ligue majeure – toutes avec Boston. Il a aidé les Red Sox à remporter les World Series en 2013 et 2018.

Bogaerts devient le dernier frappeur vétéran à quitter Boston après que les Red Sox aient échangé Mookie Betts aux Dodgers de Los Angeles en février 2020. Rafael Devers a encore un an d’éligibilité à l’arbitrage avant de pouvoir entrer sur le marché.

Bogaerts a connu sa meilleure saison dans les grandes ligues en 2019, battant 0,309 avec un record en carrière de 33 circuits et 117 points produits. Il a réussi 23 circuits et 103 points produits en 2018.

En 44 matchs éliminatoires, Bogaerts est un frappeur de 0,231 avec cinq circuits et 16 points produits.

___

Blum a rapporté du Qatar.

___

Ronald Blum et Jay Cohen, The Associated Press