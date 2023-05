Source AP: Biden opposerait son veto au projet de loi du House GOP sur l’immigration

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden opposerait son veto à un projet de loi du House GOP visant à restreindre l’asile, à construire davantage de murs frontaliers et à supprimer un programme permettant aux migrants de rester légalement aux États-Unis pendant deux ans, a déclaré lundi un responsable de l’administration.

Les républicains cherchent à tirer parti des projecteurs alors que l’immigration fait irruption dans l’actualité nationale cette semaine avec la fin des restrictions COVID-19 qui ont permis aux autorités frontalières de renvoyer rapidement de nombreux migrants qui ont traversé illégalement la frontière. Ils ont pour objectif de voter sur leur Secure the Border Act jeudi – le jour même où les pouvoirs d’urgence expirent. Les autorités ont déjà constaté une vague de migrants à la frontière américano-mexicaine et se préparent à en faire plus.

La législation représente la première grande proposition de politique d’immigration du GOP depuis l’ère Trump, lorsque les opposants intransigeants à l’immigration contrôlaient la Maison Blanche. Le projet de loi de 213 pages ressuscite une multitude de politiques de Trump, telles que la construction de barrières le long de centaines de kilomètres de pays frontaliers, et dans certains cas, va au-delà des politiques agressives de l’ancien président.

Il a peu de chances de passer le Sénat démocrate et fait face à de forts vents contraires de la part de certains républicains représentant les zones agricoles sur les exigences que les entreprises vérifient le statut d’immigration légale des employés.

Mais si cela devait se retrouver sur le bureau du président, il y opposerait son veto, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé à parler publiquement d’une décision qui n’a pas encore été annoncée et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le projet de loi réduirait le programme qui permet aux responsables américains de refouler rapidement les migrants du Venezuela, d’Haïti, de Cuba et du Nicaragua.

L’administration Biden soutient depuis longtemps que le Congrès doit agir à la frontière afin de résoudre les problèmes majeurs qui ont conduit à un nombre record de personnes traversant illégalement. Mais ce n’est pas la bonne façon de procéder, de l’avis de la Maison Blanche.

De nouvelles règles strictes sur le point d’entrer en vigueur cette semaine limitent le nombre de personnes pouvant demander l’asile à la frontière et encouragent à la place les migrants à éviter le voyage dangereux et mortel vers le nord et à demander l’asile via une nouvelle application ou dans un hub régional ouvert en le Guatemala et la Colombie.

Colleen Long et Stephen Groves, Associated Press