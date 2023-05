WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un « accord de principe » samedi soir alors qu’ils se précipitaient pour conclure un accord visant à limiter les dépenses fédérales et à résoudre le problème. crise de la dette imminente avant la date limite du 5 juin, a déclaré une personne familière avec la situation. Un accord éviterait un défaut américain catastrophique.

Le président démocrate et le président républicain sont parvenus à un accord après que les deux se soient parlé plus tôt samedi soir par téléphone, a déclaré la personne, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat car le responsable n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question. J le pays et le monde ont observé et attendu une résolution de l’impasse politique qui menaçait l’économie américaine et mondiale.

Avec les grandes lignes d’un accord en place, le paquet législatif pourrait être rédigé et partagé avec les législateurs à temps pour les votes au début de la semaine prochaine à la Chambre et plus tard au Sénat.

Biden s’est également entretenu plus tôt dans la journée avec des dirigeants démocrates au Congrès pour discuter de l’état des pourparlers, selon trois personnes familières avec la situation, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question.

« De gros problèmes épineux subsistent », a déclaré l’un des principaux négociateurs, le représentant Patrick McHenry, RN.C., aux journalistes dans la soirée.

Certains de ces problèmes en suspens, a alors déclaré McHenry, « le président et le président doivent résoudre à ce niveau ».

Le président de la Chambre républicaine avait réuni les meilleurs alliés à huis clos au Capitole alors que négociateurs a fait pression pour un accord qui augmenterait la limite d’emprunt de la nation et éviterait un tout premier défaut de paiement sur la dette fédérale, tout en procédant également à des réductions de dépenses que les républicains de la Chambre exigent.

En arrivant au Capitole tôt dans la journée, McCarthy a déclaré que les négociateurs républicains étaient « plus proches d’un accord ».

Les commentaires de McCarthy avaient fait écho à la dernière évaluation publique de Biden, qui a déclaré vendredi soir que les négociateurs étaient « très proches ». Biden et McCarthy se sont rencontrés pour la dernière fois face à face lundi.

Leur nouvelle discussion par téléphone samedi est intervenue après que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au Congrès que les États-Unis pourrait faire défaut sur ses obligations de dette d’ici le 5 juin – quatre jours plus tard que prévu – si les législateurs n’agissent pas à temps pour relever le plafond de la dette fédérale. La « date X » prolongée donne aux deux parties un peu de temps supplémentaire alors qu’elles se bousculent pour un accord.

Mais alors qu’un autre jour s’éternisait avec un désastre financier qui se rapprochait, il était apparu que certains des problèmes liés aux questions politiques qui avaient entravé les discussions toute la semaine restaient non résolus.

Les deux parties ont suggéré que l’un des principaux retards est un effort du GOP pour étendre les exigences de travail existantes pour bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres programmes d’aide fédéraux, un objectif républicain de longue date auquel les démocrates se sont vigoureusement opposés. La Maison Blanche a déclaré que les propositions républicaines étaient « cruelles et insensées ».

Ils semblaient également encore travailler sur un compromis sur les modifications des permis fédéraux qui allégeraient la réglementation pour le développement de projets pétroliers, gaziers et d’énergie renouvelable et favoriseraient de nouvelles connexions de lignes de transmission.

McCarthy, qui s’est précipité avant l’heure du déjeuner samedi et est revenu au Capitole avec une grosse boîte de plats à emporter, a refusé de développer ces discussions. L’un de ses négociateurs, le représentant de la Louisiane Garret Graves, a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que les républicains cèdent sur la question des exigences de travail.

Les Américains et le monde assistaient avec inquiétude à l’impasse des négociations qui pourrait plonger l’économie américaine dans le chaos et saper la confiance du monde dans le leadership de la nation. Les négociateurs de la Chambre ont quitté le Capitole à 2 heures du matin la veille, pour revenir des heures plus tard.

Le fait de ne pas lever la limite d’emprunt, désormais de 31 billions de dollars, pour payer les factures encourues par le pays, enverrait des ondes de choc dans l’économie américaine et mondiale. Yellen a déclaré que le fait de ne pas agir à la nouvelle date « causerait de graves difficultés aux familles américaines, nuirait à notre position de leader mondial et soulèverait des questions sur notre capacité à défendre nos intérêts de sécurité nationale ».

Les retraités anxieux et d’autres faisaient déjà des plans d’urgence pour les chèques manqués, avec le prochain Paiements de la sécurité sociale à rendre la semaine prochaine.

Le président, passant une partie du week-end à Camp David, a continué à parler avec son équipe de négociation plusieurs fois par jour, signant des offres et des contre-offres. Biden était optimiste en quittant la Maison Blanche vendredi soir, en disant: « C’est très proche et je suis optimiste. »

Toutes les parties entendent également d’autres législateurs, dont la sénatrice Kyrsten Sinema, indépendante de l’Arizona, qui a été au centre de grands débats politiques, et le représentant Josh Gottheimer, DN.J., du Caucus bipartite des résolveurs de problèmes.

Biden et McCarthy semblent se rapprocher d’un accord de réduction budgétaire de deux ans qui prolongerait également la limite de la dette jusqu’en 2025 après la prochaine élection présidentielle. Les contours de l’accord ont pris forme pour réduire les dépenses pour 2024 et imposer un plafond de 1 % sur la croissance des dépenses pour 2025.

Le représentant Tom Emmer du Minnesota, le whip républicain chargé de compter les votes de la faible majorité de McCarthy pour garantir l’adoption de tout accord, a déclaré qu’il disait aux législateurs de base de ne pas croire ce qu’ils entendaient jusqu’à ce que les chefs de parti livrer les nouvelles de tout accord.

Tout accord devrait être un compromis politique dans un Congrès divisé. De nombreux républicains du Congrès alignés sur la droite dure de Trump sont depuis longtemps sceptiques quant aux projections du Trésor et ils pressent McCarthy de tenir le coup.

« Nous sommes constamment en contact avec nos membres, leur faisant savoir que ce qui est rapporté, vous ne devriez pas l’accepter », a déclaré Emmer. « S’il y a un accord, nous le ferons savoir. »

La proposition républicaine sur les exigences de travail permettrait d’économiser 11 milliards de dollars sur 10 ans en augmentant l’âge maximum pour les normes existantes qui exigent que les adultes valides qui ne vivent pas avec des personnes à charge travaillent ou participent à des programmes de formation.

La loi actuelle applique ces normes aux bénéficiaires de moins de 50 ans. Le plan du GOP augmenterait l’âge pour inclure les adultes de 55 ans et moins. Cela réduirait le nombre d’exemptions que les États peuvent accorder à certains bénéficiaires soumis à ces exigences.

Biden a déclaré que les exigences de travail pour Medicaid seraient un non-démarrage. Il semblait initialement potentiellement ouvert à la négociation de changements mineurs sur les coupons alimentaires, maintenant connus sous le nom de programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, mais sa position a semblé se durcir.

Les législateurs ne devraient pas retourner au travail à partir du week-end du Memorial Day avant mardi, au plus tôt, et McCarthy a promis aux législateurs qu’il respecterait la règle de publier tout projet de loi pendant 72 heures avant de voter.

Le Sénat détenu par les démocrates est largement resté en dehors des négociations, laissant les pourparlers à Biden et McCarthy. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, s’est engagé à agir rapidement pour envoyer un paquet de compromis au bureau de Biden.

Des semaines de pourparlers n’ont pas abouti à un accord en partie parce que l’administration Biden a résisté pendant des mois à négocier avec McCarthy, arguant que la pleine foi et le crédit du pays ne devraient pas être utilisés comme levier pour extraire d’autres priorités partisanes.

Mais les républicains de la Chambre se sont unis derrière un plan réduire les dépenses, en passant de peu législation fin avril, cela relèverait le plafond de la dette en échange des réductions de dépenses.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller, Stephen Groves, Fatima Hussein, Farnoush Amiri, Seung Min Kim et le vidéojournaliste Rick Gentilo ont contribué à ce rapport.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception