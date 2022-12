Source AP: Aaron Judge, les Yankees atteignent 360 millions de dollars, un contrat de 9 ans

SAN DIEGO (AP) – Aaron Judge a rendu sa décision: la Cour reste en session dans le Bronx.

Le juge reste avec les Yankees de New York sur un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans, selon une personne familière avec l’accord.

La personne a parlé à l’Associated Press mercredi sous couvert d’anonymat car l’accord du MVP de l’AL n’avait pas été annoncé.

Le juge gagnera 40 millions de dollars par saison, le paiement annuel moyen le plus élevé pour un joueur de position. Le contrat ne suit que le contrat de 426,5 millions de dollars de Mike Trout avec les Angels de Los Angeles et le pacte de 365 millions de dollars de Mookie Betts avec les Dodgers de Los Angeles pour le plus gros de l’histoire du baseball.

Le juge s’est vu proposer un contrat à long terme par New York avant la saison dernière, d’une valeur de 213,5 millions de dollars sur sept ans, de 2023 à 2029. Mais il l’a refusé dans les heures qui ont précédé le jour de l’ouverture en avril.

Le juge de 6 pieds 7 pouces a parié sur lui-même – et a gagné.

Le juge a établi un record de la Ligue américaine avec 62 circuits en 2022, propulsant les Yankees vers le titre AL East. Il a également égalé pour la tête des ligues majeures avec 131 points produits et a raté de peu une triple couronne avec une moyenne au bâton de 0,311.

New York a été balayé par Houston dans les AL Championship Series, mais Judge est devenu le premier joueur par excellence de l’AL pour les Yankees depuis Alex Rodriguez en 2007.

En rejetant l’offre de pré-saison des Yankees, Judge a gagné 146,5 millions de dollars et deux saisons garanties supplémentaires. Le natif de Californie du Nord a également rendu visite aux Giants de San Francisco le mois dernier, et il y avait probablement plus d’équipes surveillant le marché pour le cogneur qui aura 31 ans en avril.

La décision du juge aura un effet domino sur plusieurs équipes et agents libres. Son statut a retardé au moins certains des plans d’intersaison de New York, mais le directeur général Brian Cashman a clairement indiqué que son équipe attendrait patiemment de voir ce que Judge voulait faire.

En fin de compte, l’approche patiente a fonctionné.

Judge, 30 ans, a été sélectionné par New York au premier tour du repêchage amateur de 2013 et a fait ses débuts dans la grande ligue en 2016, marquant son premier coup au bâton.

Un an plus tard, il était l’une des vedettes du baseball. Il a frappé .284 avec 52 circuits et 114 points produits en 2017, remportant le prix AL Rookie of the Year. Le quadruple joueur étoile compte 220 circuits et 497 points produits en sept saisons dans les ligues majeures.

___

Ronald Blum et Jay Cohen, The Associated Press