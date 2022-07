Sourav Ganguly fête ses 50 ans : danse sur Deewangee Dewangee de Om Shanti Om de Shah Rukh Khan alors qu’il sonne son anniversaire [Viral Video]

L’ancien capitaine indien et icône du cricket Sourav Ganguly a eu 50 ans. Les souhaits affluent pour le joueur de cricket sur les réseaux sociaux. Maintenant, une vidéo devient virale où nous pouvons le voir danser pour frapper les numéros de Bollywood. Ils dansent dans les rues de Londres. On peut voir le London eye en arrière-plan. Il semble que la famille de Sourav Ganguly soit également avec lui. On peut entendre une personne exhortant sa fille, Sana, à danser avec papa. Le joueur de cricket est vêtu d’un pantalon de survêtement. Les chansons jouées en arrière-plan sont Deewangee Deewangee de Om Shanti Om de Shah Rukh Khan et Subah Hone Na De de Desi Boyz. Regarde…

Sourav Ganguly faisait partie de l’équipe Kolkata Knight Riders, mais il en a été exclu en 2011. Cependant, les deux ont été vus s’étreindre et discuter en 2012 lors de l’IPL. Deep Dasgupta, qui fait également partie d’IPL, a déclaré que Shah Rukh Khan et Sourav Ganguly étaient tous deux des personnes au grand cœur. Il a dit que King Khan est un fanatique de cricket. Les chansons de Shah Rukh Khan, en particulier celles d’Om Shanti Om, sont éternelles. Deewangee Deewangee est spécial car il présente presque toutes les stars de Bollywood.

Farah Khan a révélé plus tard que plusieurs acteurs ne pouvaient pas faire partie de la chanson bien qu’ils le souhaitaient. Il semble que Raveena Tandon se soit retirée car elle était enceinte. D’autre part, Amitabh Bachchan a déclaré qu’il était occupé par les préparatifs du mariage d’Abhishek Bachchan et de Jaya Bachchan. Les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience 2023 car il a trois films en attente. Il y a Pathaan qui met en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Il a Jawan qui a des stars comme Nayanthara, Yogi Babu, Vijay Sethupathi et Sanya Malhotra.

e