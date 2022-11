Sourav Ganguly demande à Cafu à Eden après avoir discuté de football et de cricket pendant des heures

Avant de prendre l’avion pour l’Inde, Cafu a dit en bengali « Khela Hobe ». L’excitation autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a déjà saisi les fans de football de la ville et maintenant, ils sont trop joyeux avec l’arrivée du grand football brésilien.

Cafu a apporté un maillot de l’équipe brésilienne pour le ministre en chef du Bengale Mamata Banerjee. Il a rendu visite aux jardins d’Eden la veille mais n’a pas pu rencontrer le héros local et ancien capitaine de cricket indien Sourav Ganguly. Cependant, il a regardé les matchs du Syed Mushtaq Ali Trophy T20 après avoir reçu un accueil enthousiaste de la Cricket Association of Bengal.

Lundi matin, il est de nouveau arrivé aux Jardins d’Eden, après avoir terminé un programme à Barasat, et cette fois, Ganguly l’attendait. Cafu a discuté de cricket et de football avec l’ancien joueur de cricket. Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Pelé et Maradona, Cafu a choisi les deux légendes.

Le lendemain, Cafu a été surpris par un trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, mais ce n’était pas métallique. Au contraire, c’était comestible. Composée de « Sandesh » et de « Kheer », la « réplique sucrée » du trophée a été fabriquée par Felu Modak, l’un des fabricants de sucreries renommés de la Rishra du Bengale, et était chargée de pistaches sur le dessus.

Amitabh Dey, le propriétaire de Felu Modak, se sentait fier d’avoir servi Cafu avec la délicatesse de son restaurant. Cependant, il était bouleversé car il ne pouvait pas visiter le terrain en personne à cause de Jagaddhatri Puja à Rishra.

“C’est une question d’honneur pour le Bengale. Par conséquent, nous avons créé cette coupe du monde Sandesh après des tests appropriés de goût et de qualité. Il pesait 5 kg. Aucune couleur artificielle n’a été utilisée. La décoration de couleur verte sur la Coupe du monde est réalisée avec des pistaches », a déclaré Dey.

Cafu est également allé au champ musulman où il est entré dans un char et a montré des aperçus de samba. Il a également disputé des matchs avec Leander Paes et Rahim Nabi. Le capitaine du Brésil vainqueur de la Coupe du monde dans la Cité de la joie a déjà exaspéré la fièvre de la Coupe du monde parmi les supporters de l’équipe. La légende du Brésil a également rencontré des enfants atteints de cancer et a assisté à une clinique de football.

La légende brésilienne a assisté dimanche à la cérémonie de la Football Fan Cup sur le campus de l’Université Rabindra Bharati. Pendant ce temps, les habitants de Kolkata ont eu un aperçu de l’amour de Cafu pour les vélos alors qu’il se promenait dans la ville. Il a également visité quelques endroits dans les districts de North 24 Parganas et Hooghly.

Cafu est le seul footballeur au monde à avoir disputé trois finales de Coupe du monde consécutives. Dont deux fois le Brésil a été champion.

Il a également remporté la Copa America pour le Brésil et détient la Coupe des Confédérations. Lorsqu’il a été interrogé sur le Brésil lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, il a clairement déclaré que cette fois, son pays, le Brésil, présentera un football magnifique lors de la Coupe du monde. Il a également ajouté que le Brésil gagnerait même si Neymar ne marque pas. Il y a beaucoup de buteurs dans l’équipe.

Le Brésil a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois sous Cafu au Japon en 2002. Tout le monde attend de voir si la sécheresse se termine cette fois.

