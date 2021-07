Sourav Ganguly a offert l’idole de Lord Chaitanya par Superfans à l’occasion de son 49e anniversaire

L’ancien skipper de l’équipe indienne de cricket Sourav Ganguly a fêté jeudi son 49e anniversaire dans sa résidence de Behala, Kolkata. Ganguly, qui est actuellement président du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), a dû être transporté d’urgence à l’hôpital à deux reprises en 2021, ce qui a un peu écourté les célébrations cette année. Cependant, au milieu des célébrations discrètes, l’un des milliers de fans de Ganguly est venu de Nabadwip avec une idole de Lord Chaitanya pour le présenter le jour de son anniversaire.

Ashok Chakraborty et quelques autres fans ont atteint la résidence de Ganguly à Behala assez tôt le matin pour lui présenter l’idole. Les fans portaient également un croquis encadré dessiné à la main de Ganguly avec l’idole. Chakraborty a dit que l’idole était pour le rétablissement rapide de Dada de la maladie.

En raison de restrictions alimentaires, Ganguly n’a pas pu goûter son plat préféré Biriyani cette année. Fille Sana, qui a gardé un œil sur les arrangements et a commandé deux gâteaux spéciaux pour l’anniversaire de son père. Sa femme, Dona, lui a offert un téléphone portable à l’occasion.

Plusieurs anciens joueurs de cricket se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter à leur bien-aimé « Dada » le jour de son anniversaire.

Le médecin de Ganguly, le Dr Saptarshi Basu, lui a également souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Il a écrit: « HAPPY BIRTHDAY🎉💐✨🎊💫 …..U r une inspiration à chaque nanoseconde de ma vie ….joyeux anniversaire Champion …. restez en bonne santé, restez heureux… gardez le sourire…. voeux du fond du coeur…. beaucoup d’amour mon cher Dada. »

Ganguly a fait ses débuts en Inde en 1992 et a joué 113 tests et 311 ODI, marquant un total de 18575 courses au cours de sa carrière internationale. Les statistiques comprennent également 38 siècles et 107 demi-siècles.

