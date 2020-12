La vie humaine à Pompéi s’est arrêtée brutalement il y a près de 2000 ans, lorsque le Vésuve a renversé des tonnes de lapilli, de cendres et de roches sur l’ancienne ville romaine, la préservant dans le temps. Au fil des siècles, Pompéi est devenu un symbole puissant de la fugacité de la vie et de l’impuissance humaine lorsque la nature libère son pouvoir.

L’œuvre offre «un autre aperçu de la vie quotidienne à Pompéi» et représente la «première fois qu’une zone de ce type a été fouillée dans son intégralité» et analysée avec la technologie moderne, Massimo Osanna, le directeur sortant de la Parc archéologique de Pompéi , a déclaré samedi dans un communiqué.

Depuis le début des fouilles en 1748, des fragments de cette ancienne civilisation ont continué à émerger, fournissant des indices aux archéologues et aux historiens sur la façon dont les habitants ont pu vivre, s’habiller et manger. Environ 80 thermopolii ont été découverts à Pompéi, où les habitants pouvaient choisir leurs produits comestibles dans des contenants placés dans des comptoirs devant la rue.

Dans un autre dolium, ils ont trouvé les restes squelettiques d’une souris, suggérant que le vaisseau aurait pu contenir des grains d’une sorte, et que la souris – comme les habitants de l’ancienne Pompéi – a été victime de l’éruption, a déclaré Mme Virtuoso.

Le contenu de deux autres bocaux reste à analyser, mais Chiara Corbino, l’archéozoologiste impliqué dans les fouilles, a déclaré qu’il semblait qu’ils contenaient deux types de plats: une combinaison de porc et de poisson trouvée «dans d’autres contextes à Pompéi» et une concoction impliquant des escargots, des poissons et des moutons, peut-être une soupe ou un ragoût. Une analyse plus approfondie devrait permettre de déterminer si les légumes faisaient partie de l’ancienne recette.

«Nous analyserons le contenu pour déterminer les ingrédients et mieux comprendre de quel type de plat il s’agissait», a-t-elle déclaré. Pour l’instant, elle pense que le thermopolium a probablement servi un ragoût ou une soupe qui comprenait «tous ces animaux ensemble».

Les restes d’au moins deux personnes ont également été retrouvés à l’intérieur du magasin. Les archéologues pensent que les voleurs de tombes ont déplacé les os au 17ème siècle, car les squelettes trouvés ce mois-ci n’étaient pas intacts.

Le ministre de la Culture, Dario Franceschini, a déclaré samedi que les fouilles de Pompéi continuaient de livrer «des découvertes extraordinaires».

«Aujourd’hui, Pompéi est indiquée dans le monde comme un exemple de protection et de gestion», a-t-il déclaré dans un communiqué. Le mois dernier, les autorités italiennes ont présenté une autre nouvelle découverte: les restes de deux des premiers habitants de la ville.