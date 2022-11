Soupe, barrages routiers et superglue : comprendre l’activisme climatique perturbateur de l’Europe

Rien n’est étranger27:46À l’intérieur d’une manifestation climatique allemande – à l’approche de la COP27

La Conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique – COP27 – doit commencer le 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Mais alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter de l’urgence climatique, la nécessité d’une action rapide est plus urgente pour certains.

Les militants de toute l’Europe ont fait la une des journaux ces derniers mois alors que leurs méthodes de protestation sont devenues plus perturbatrices. Les actions de groupes tels que Just Stop Oil et Extinction Rebellion ont consisté à jeter de la nourriture sur des œuvres d’art célèbres et à perturber la circulation.

Bien que de telles actions aient attiré l’attention sur la crise climatique, certains ont fait valoir que ce type de manifestations divise et risque d’attiser la colère plutôt que d’encourager la prise de conscience.

Dans l’épisode de cette semaine de Rien n’est étrangerl’animatrice Tamara Khandaker a eu accès à l’intérieur d’une manifestation climatique avec un chapitre Extinction Rebellion (XR) à Berlin.

L’urgence comme motivation

En septembre, Khandaker a rencontré Gilbert Rossier – un partisan du chapitre allemand de XR – lors d’une manifestation à Berlin.

Alors que Rossier était impliqué dans l’activisme climatique depuis plusieurs années, ce n’est que récemment qu’il est devenu plus disposé à s’impliquer dans des actes de protestation. Il dit qu’il a perdu sa carrière d’enseignant en raison de son activisme et que cet événement l’a amené à s’engager davantage.

Des militants pour le climat du groupe Extinction Rebellion arborent une banderole tandis que l’un d’eux a la main collée au sol lors d’une manifestation bloquant une rue du quartier gouvernemental de Berlin le 6 avril. (John MacDougall/AFP/Getty)

“C’est un problème, c’est encore plus important que la crise énergétique”, dit-il. “Vous ne pouvez rien faire d’autre : vous vous rendez compte que nous avons deux ans, trois ans maximum, pour vraiment faire ce que nous avons à faire.”

Pour Rossier, l’urgence du changement motive ses activités, malgré les revers potentiels de sa vie.

Les risques varient

Colin Davis est professeur de psychologie à l’Université de Bristol. Il étudie comment les gens réagissent aux différents types de manifestations climatiques. Il se trouve également qu’il est un militant pour le climat.

Au cours de son activisme, Davis a été arrêté à plusieurs reprises. Il soutient que ses expériences en première ligne des manifestations n’ont fait que durcir sa détermination.

“Nous sommes très limités dans ce que nous faisons, non seulement par la loi, mais aussi par les normes sociales, les limites”, dit-il.

Une personne est assise par terre avec les menottes de la GRC après que le groupe d’activistes écologistes Extinction Rebellion a bloqué la route de l’aéroport international de Vancouver le 25 octobre 2021. (Darryl Dyck/Presse canadienne)

“Mais quand vous entrez dans la cellule de police et que vous trouvez que ce n’est pas si mal en fait … Et c’est en quelque sorte un renforcement de l’une des choses d’être un militant, c’est-à-dire que vous exprimez une volonté d’aller au-delà des limites de convention sociale en raison d’un engagement envers les principes de ce que vous pensez être juste.”

Pourtant, certaines personnes passionnées par ces questions peuvent ne pas vouloir se mettre en danger.

Giordano Cioni, membre de XR, a déclaré à Khandaker que certains membres choisissent de ne pas participer à des manifestations potentiellement illégales car ils sont plus vulnérables aux yeux de la loi.

“Certains autres militants de mon groupe local ne sont pas en mesure à cause de leur visa ou pour toute autre raison”, a déclaré Cioni.

“Certains d’entre eux sont des personnes de couleur. Nous savons que la police est plus agressive envers les personnes de couleur.”

En raison de ce niveau différencié de menace envers les individus, XR dispose d’un système à plusieurs niveaux qui désigne les militants à différents niveaux.

Refus public

Mais les manifestants qui participent à ces actions ne représentent qu’une infime fraction du mouvement climatique.

Malgré le recul d’actions récentes plus effrontées, telles que les militants de Just Stop Oil jetant de la soupe sur un tableau de Vincent Van Gogh à Londres, Davis affirme que ces tactiques sont nécessaires là où d’autres ont été ignorées.

La Conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique – COP27 – doit commencer le 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. (Sayed Sheasha/Reuters)

“Pour être parfaitement réaliste et franc sur la situation, jusqu’à présent, tout a échoué”, dit-il. “Donc, ce n’est pas qu’il existe une stratégie supérieure dont nous sommes conscients et certaines personnes choisissent d’ignorer cette stratégie, c’est juste que nous ne savons tout simplement pas ce qui fonctionne.”

Au lieu de cela, Davis insiste sur le fait que la perception négative du public n’est dangereuse pour l’activisme climatique que lorsqu’elle conduit à un contrôle plus restrictif des manifestations.

“Cela n’a pas nécessairement d’importance pour les manifestants si le public finit par les voir négativement, ce qui est potentiellement problématique, c’est si cela conduit à une plus grande répression de la manifestation en général.”

Nothing is Foreign, un balado de CBC News et CBC Podcasts, est un voyage hebdomadaire là où l’histoire se déroule. Il est hébergé par Tamara Khandaker.