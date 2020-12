Le « Bortsch », une soupe traditionnelle de betteraves et de choux, suscite la controverse en Europe de l’Est.

Son nom est, dans de nombreux endroits, synonyme de soupe russe, mais un chef ukrainien se bat pour la faire reconnaître comme faisant partie du patrimoine culturel de son pays.

«Dans de nombreux magasins en Turquie, en Slovénie et en Amérique, vous pouvez trouver du bortsch en conserve où il est écrit« soupe russe »», explique Levgen Klopotenko, qui possède un restaurant ukrainien renommé dans le centre de Kiev.

« Si nous allons dans un restaurant à l’étranger et qu’il y a du » bortsch « au menu, la traduction est » soupe russe « . C’est tout simplement incroyable! »

« Nous enregistrerons quelque chose de plus grand. Nous enregistrerons la culture du bortsch en Ukraine et la tradition de le cuisiner. Nous le cuisinons si souvent, qu’il est devenu une partie de la culture. »

Le mois dernier, il a apporté un pot de bortsch au ministère de la Culture de l’Ukraine pour convaincre les fonctionnaires de soumettre une demande à l’organisme culturel des Nations Unies, l’UNESCO, pour inscrire le bortsch comme partie immatérielle du patrimoine culturel du pays.

La liste comprend déjà la gastronomie française, la pizza napolitaine et le vin géorgien.

Le ministère a accepté et a déclaré qu’il préparait la demande auprès de l’UNESCO avant la date limite de mars, afin qu’elle puisse être examinée en décembre de l’année prochaine.

Et soudain, Moscou se hérissa. Sur Twitter, l’ambassade de Moscou aux États-Unis a déclaré que c’était la nourriture nationale de nombreux pays, chacun avec sa propre recette.

Le gouvernement russe a rapidement suivi sur son propre compte Twitter, qualifiant le bortsch de « l’un des plats les plus célèbres et les plus appréciés de Russie et un symbole de la cuisine traditionnelle ».

« Quand j’ai commencé à étudier la cuisine et la cuisine ukrainiennes, j’ai réalisé que la cuisine ukrainienne n’existe pas en Ukraine. Tout est soviétique », a déclaré Klopotenko.

Mais pour lui, la soupe aux betteraves et aux choux est typiquement ukrainienne: «J’ai réalisé que le bortsch est ce qui nous unit», a-t-il déclaré.

« Nous sommes peut-être différents, nous mangeons différents types de bortsch cuisinés selon différentes recettes, mais c’est du bortsch. »

C’est un différend qui mijote depuis des siècles.

Les historiens ukrainiens disent qu’il a été mentionné pour la première fois en 1548 dans le journal d’un voyageur européen qui a goûté la soupe dans un marché près de Kiev. Ils disent qu’il est arrivé en Russie beaucoup plus tard avec des colons ukrainiens.

Olena Shcherban, ethnologue et historienne ukrainienne, a déclaré qu’il était « absurde » d’associer le bortsch à la Russie.

« Je dis toujours que c’est un plat que j’ai mangé presque immédiatement après le lait de ma mère. C’est le premier plat. C’est un plat que je mange tous les jours, que je cuisine pour mes enfants et ma famille. »

L’homme de 40 ans affirme que les Ukrainiens ne connaissent pas bien leur histoire et ont un « manque de fierté » dans leur gastronomie, contrairement aux Français ou aux Italiens.

Elle a tenté de promouvoir le plat à travers un festival dans le village d’Opishnya, dans le centre de l’Ukraine, qu’elle organise depuis sept ans.

Et ce mois-ci, elle a ouvert un musée dédié au bortsch.

« Le bortsch est l’art, le bortsch est la langue, le bortsch est la culture, le bortsch est l’histoire de mon Ukraine », a déclaré Shcherban.

« Nous devons expliquer au monde qu’il nous est précieux! Pour nous, il est précieux dans nos cœurs et nos âmes. »