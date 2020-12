Graeme Souness a admis qu’Arsenal était « en difficulté » en critiquant les performances de trois joueurs dans la première moitié de l’affrontement avec Everton.

Les Gunners sont entrés dans l’intervalle 2-1 grâce à un but contre son camp de Rob Holding et à la tête de Yerry Mina.

Holding a détourné un centre dans son propre filet avant qu’Arsenal ne se retrouve à égalité grâce au penalty de Nicolas Pepe.

Mais Mina s’est dirigé du coin de Gylfi Sigurdsson sur le coup de la mi-temps pour restaurer l’avance des hôtes.

Souness a affirmé que les deux buts étaient « tellement évitables » et n’ont servi qu’à montrer qu’Arsenal n’est pas une « équipe de premier plan », comme il a évalué la première période.

Souness a dit Sky Sports : « Regarde Willian. Sprint en arrière s’il te plaît. Sprint en arrière. Tu as un travail à faire défensivement, Willian. Maintenant essaye d’arrêter ce centre, Willian. Regarde: » Je vais juste courir vers eux « .

«Ensuite, au second poteau, surveillez Richarlison. [Ainsley] Maitland-Niles et Pepe ne font pas leur travail. Un autre jour, Richarlison a pu entrer dans un filet vide.

« Vous savez quand vous défendez, chaque joueur [should] défendre avec leur vie. Cela vous indique qu’Arsenal est en difficulté défensive et continuera d’être en difficulté défensivement parce que le deuxième but le souligne à nouveau